Los temas que preocupaban a Jaén hace 50 años: la sequía y la «higiene del agua»

Este 20 de noviembre se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco Bahamonde, una fecha que supuso un punto de inflexión en ... la historia de España. En una efeméride así, IDEAL echa la vista atrás para ver cómo era la provincia de Jaén hace medio siglo y qué temas ocupaban las páginas del periódico al margen del fallecimiento de Franco.

Uno de ellos era el problema de la sequía, que al igual que ahora, preocupaba especialmente a los agricultores y más de cara al inminente inicio de la campaña de recogida de la aceituna. El frío llegaba pero no las ansiadas lluvias, por lo que en algunos pueblos de la provincia se prodigaban las rogativas. Desde estas páginas se instaba también al Ayuntamiento de la capital a que limpiara las alcantarillas para evitar atranques y desbordamientos.

Ligado al agua, pero potable, se abordaba la necesidad de instalar estaciones depuradoras de residuos en Jaén, Andújar, Bailén y Santa Elena. «Nuestra higiene de aguas no es perfecta», escribía César Martínez en un artículo en el que se alertaba de que aún se regaban algunas huertas con aguas residuales. En este sentido, hacía los cálculos de lo que podría valer una depuradora en la capital: unos 64 millones de pesetas, a razón de 800 pesetas por habitante (el censo entonces era de 80.000 habitantes).

La vivienda era otro de los temas que abría la sección de local el 20 de noviembre de 1975, en concreto, la calificación provisional para 368 viviendas de protección oficial y subvencionadas. Así se acordó en la comisión provincial de la vivienda, aunque no se especificaba dónde se construirían.

A nivel provincial, IDEAL recogía que Campillo de Arenas iba a destinar cerca de 3,5 millones de pesetas a la construcción de su nuevo Ayuntamiento. Este municipio de la comarca de Sierra Mágina estaba pendiente solo de la subasta para comenzar las obras de la que sería la nueva sede de la Administración local en la plaza del Caudillo, ya que el local que albergaba las oficinas municipales se había quedado pequeño y no reunía «las condiciones exigidas al carácter y categoría del pueblo de Campillo».

En Andújar se daban los primeros pasos para constituir una agrupación musical y según anunciaba este periódico, se había encargado a «una firma especializada en la región valenciana» la reparación del instrumental que perteneció a la desaparecida banda municipal para que pudiera ser utilizado por los educandos de entonces.

Museo del Aceite

En la Diputación mientras tanto, se daba cuenta de la mejora de los caminos vecinales con una partida de 99 millones de pesetas, a la vez que apoyaba la petición de ubicar en Linares la nueva factoría de Santana. La otra ciudad candidata era Manzanares: «La Diputación provincial va a apoyar la petición linarense, en el sentido de que la nueva factoría de Santana sea ubicada en dicha ciudad y no en Manzanares, como se ha pensado, al faltarle la subvención que contempla el Plan Jaén». Por otro lado, la corporación provincial mostró interés por que se hiciera realidad el proyecto del Museo del Aceite en «un futuro inmediato».

En esas jornadas también se venían llevando a cabo celebraciones religiosas en la provincia con motivo del 39º aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange Española, y del Día de los Caídos. A esto se sumaban charlas y ofrendas de coronas.