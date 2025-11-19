Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las demostraciones realizadas en InnovaTE 2025. A. C.

Telefónica muestra en Jaén soluciones digitales avanzadas aplicadas al turismo, la salud o la industria

InnovaTE se puede visitar hasta el 21 de noviembre en la sala de exposiciones del edificio Moneo de la capital

Ascensión Cubillo

Jaén

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Desde un robot asistencial para mejorar los procesos de rehabilitación de un paciente hasta unas gafas que 'cuentan' a quien las lleva lo que tiene ... delante, pasando por la traducción simultánea con inteligencia artificial. Todo esto y mucho más podrán encontrar los jienenses en InnovaTE Jaén 2025, el escaparate tecnológico de Telefónica donde ciudadanos y empresas tendrán la oportunidad de conocer e interactuar de forma gratuita con las soluciones digitales más avanzadas aplicadas al turismo, la salud, la educación, la conectividad, la industria y la sostenibilidad. InnovaTE ha abierto sus puertas este miércoles en la sala de exposiciones del edificio Moneo de la capital jienense, donde permanecerá hasta el 21 de noviembre.

