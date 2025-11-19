Telefónica muestra en Jaén soluciones digitales avanzadas aplicadas al turismo, la salud o la industria

Desde un robot asistencial para mejorar los procesos de rehabilitación de un paciente hasta unas gafas que 'cuentan' a quien las lleva lo que tiene ... delante, pasando por la traducción simultánea con inteligencia artificial. Todo esto y mucho más podrán encontrar los jienenses en InnovaTE Jaén 2025, el escaparate tecnológico de Telefónica donde ciudadanos y empresas tendrán la oportunidad de conocer e interactuar de forma gratuita con las soluciones digitales más avanzadas aplicadas al turismo, la salud, la educación, la conectividad, la industria y la sostenibilidad. InnovaTE ha abierto sus puertas este miércoles en la sala de exposiciones del edificio Moneo de la capital jienense, donde permanecerá hasta el 21 de noviembre.

«Estamos probando en Jaén tecnología que vamos a llevar al Mobile World Congress de Barcelona», ha dicho Guillermo Bataller, responsable de proyectos de Transformación e Innovación de Telefónica, en la atención a medios previa a la inauguración oficial. En concreto se trata de la traducción simultánea One Voice con inteligencia artificial.

Durante el recorrido por InnovaTE, de una hora de duración, el público tiene a su disposición 47 demostraciones divididas en los seis ámbitos citados al principio de la mano de estudiantes de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática, Medicina o Enfermería, entre otros, de la Universidad de Jaén y otros centros españoles que han sido formados para la ocasión por Telefónica.

Aquí se muestran, por tanto, soluciones a problemas reales basadas en tecnologías punteras como el 5G, el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el big data, realidad aumentada, edge computing y servicios cloud, entre otras.