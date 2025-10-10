Tapas, música y 'cacharricos' abren el primer día de la Feria de San Lucas

Ya esta aquí, ya llegó la Feria de San Lucas. El aroma del algodón dulce, de los buñuelos y churros inunda el recinto ferial, un ... olor que se mantendrá durante diez días, y que promete regalar a los vecinos de la capital y de los municipios de la provincia momentos inolvidables, emoción y sobre todo muchas risas.

La jornada comenzó más pronto que otros años gracias a la actividad 'Destapa el Ferial', una iniciativa impulsada por los caseteros y los feriantes con el apoyo de la Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Jaén.

Ampliar

Durante la cita se repartieron más de 1.500 invitaciones que incluían un botellín de Cervezas Victoria y una tapa de arroz en una barra provisional instalada en el paseo central del recinto ferial Alcalde Alfonso Sánchez Herrera, activa hasta las tres de la tarde. Además, de tres a seis las atracciones se ofertan a un precio especial con la promoción '2x1'.

La propuesta nació con el objetivo de animar a los jienenses a disfrutar del recinto ferial desde el primer día de la Feria de San Lucas. Lo cierto es que el mediodía fue a medio gas, con varias casetas cerradas al público mientras los trabajadores se afanaban en tenerlo todo preparado para el turno de noche, en el que se esperaban muchos más clientes.

Ampliar

La afluencia fue creciendo a cuentagotas. Por la tarde eran los adolescentes los que tomaban el lugar. Para algunos era la primera vez que acudían sin sus padres, solos con su grupo de amigos, y se mostraban muy emocionados por probar los 'cacharricos' de los mayores, como la montaña rusa o la noria.

Casetas

Mientras tanto, los comensales de las comidas de empresa o familias y amigos hacían frente al calor resguardándose en las carpas y con una bebida fría en la mano. No eran demasiados, pero tampoco hace falta cuando uno se encuentra entre sus seres queridos, 'achispado' y con música en directo, con canciones que han marcado a la provincia, como los temas de Supersubmarina.

Ampliar

Los puestos de vino también eran puntos de encuentro, si bien los clientes se repartían y por una vez no tenían que hacer cola para degustar un buen 'chato'. El 'chin chin' de los brindis marcaba el compás para beber, y después un sabroso barquillo para que pasara mejor. Todo un clásico de cualquier feria.

«Ahora mismo está siendo flojo, algún grupo de vez en cuando pero poco más. La expectativa es que esta noche y hasta la del domingo sea el golpe fuerte, que este año con el festivo el lunes nos viene fantástico. Luego sabemos que entre semana la recaudación será baja, y al otro 'finde' sí esperamos hacer caja», explica Pedro, gerente de uno de los puestos de vino.

Accesibilidad

Las fiestas de San Lucas son para todo el mundo, por lo que siempre es necesario destacar a la caseta accesible de la Feria, la número 35, que si bien puede acudir todo el mundo, está diseñada para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida o con diversidad funcional

La Primera Teniente de alcalde y concejala de Presidencia, Cultura y Turismo, María Espejo, junto con la edil de Servicios Sociales y Policía Local, Ángeles Díaz de la Torre y María del Carmen Angulo, visitaron este viernes esta caseta. Espejo subrayó la importancia de que el colectivo «tenga las herramientas necesarias para disfrutar de la feria con todas las garantías de seguridad e integración»

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, destacó que esto es posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas municipales y numerosos colectivos. «Me gustaría resaltar la complicidad de los caseteros, la caseta Santa Ana y la Ortopedia García Férriz que hacen realidad, un año más, la posibilidad de contar esta caseta 'San Lucas Accesible' donde todas las personas con movilidad reducida tendrán un lugar al que dirigirse y disfrutar de distintos servicios para facilitarles su estancia en el ferial».

Según iba avanzando la tarde, una vez terminada la jornada laboral y los quehaceres diarios, los jienenses comenzaron a bajar en masa a la Feria. En ese momento las atracciones comenzaron a funcionar a plena potencia, especialmente las dirigidas a los más pequeños, como el tiovivo.

«Mi hijo y su mujer están trabajando, y como mis nietas son muy pequeñas todavía para venir de noche las he traído yo. Quieren montarse en el látigo, a mi no me gustan las atracciones, pero por ellas lo que sea», relataba María mientras esperaba en la cola para hacerse con tres tickets.

Seguridad

Si unos disfrutan, otros trabajan para que todo salga bien. Es el caso de los miembros del dispositivo de seguridad, compuesto por Policía Local y Bomberos, a los que se le suma un amplio dispositivo de voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, quienes componen el Punto Violeta, así como los efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional. Su objetivo es sencillo: garantizar la seguridad y resolver las incidencias que se puedan plantear.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, acompañado por el Subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández y las concejalas de Seguridad e Igualdad, María del Carmen Angulo y Eva Funes, visitó a parte de dicho dispositivo, agradeciendo la predisposición y la profesionalidad de los efectivos, «demostrada con creces en fechas recientes como las que hemos tenido y que han permitido cerrar dispositivos con un éxito incuestionable», aseveró en referencia a la Magna.

El primer edil pidió que la gente disfrute de la feria con respeto. «Espero que como en otras ediciones, donde hemos sido ejemplo de civismo, nos encontremos una feria segura, en la que todos y todas la disfrutemos con respeto, y que volvamos a contar con la complicidad de la ciudadanía para que podamos evitar esas situaciones de conflicto o de problemas que nadie desea en estos días».

En el mismo sentido se manifestó Manuel Fernández, quien pidió colaboración ciudadana para evitar incidentes. «La mejor manera de disfrutar de la Feria es que no haya problemas, que todos pongamos de nuestra parte y que lo pasemos bien, que de eso se trata».

Y así, entre ruido de atracciones, risas de pequeños y mayores, y fiesta dentro de las casetas fue transcurriendo la tarde. Por la noche caseteros y feriantes preveían una jornada de mucha actividad y clientela, que prometía alargarse hasta altas horas de la madrugada.