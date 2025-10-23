Suspendida la entrada y salida de trenes de la estación de Jaén por una incidencia en una catenaria Para los viajeros afectados se ha establecido un «plan alternativo de transporte con transbordos por carretera» entre Jaén y Espeluy

La entrada y salida de trenes de la estación de Jaén está suspendida desde primera hora de este jueves 23 de octubre por falta de tensión eléctrica.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, el origen de la falta de tensión en la estación de Jaén ha sido provocado por una «incidencia en la catenaria».

Para los viajeros afectados se ha establecido un «plan alternativo de transporte con transbordos por carretera» entre Jaén y Espeluy.

Adif comunica igualmente que su personal está trabajando para restablecer la circulación de trenes en la estación de Jaén «lo antes posible».

