Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Andenes de la estación ferroviaria de Adif en la capital jienense Liébana

Suspendida la entrada y salida de trenes de la estación de Jaén por una incidencia en una catenaria

Para los viajeros afectados se ha establecido un «plan alternativo de transporte con transbordos por carretera» entre Jaén y Espeluy

E. P.

Jueves, 23 de octubre 2025, 08:40

Comenta

La entrada y salida de trenes de la estación de Jaén está suspendida desde primera hora de este jueves 23 de octubre por falta de tensión eléctrica.

Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, el origen de la falta de tensión en la estación de Jaén ha sido provocado por una «incidencia en la catenaria».

Para los viajeros afectados se ha establecido un «plan alternativo de transporte con transbordos por carretera» entre Jaén y Espeluy.

Adif comunica igualmente que su personal está trabajando para restablecer la circulación de trenes en la estación de Jaén «lo antes posible».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido y un herido tras una pelea entre dos familias a las puertas de un juzgado de Jaén
  2. 2 Suspendida la entrada y salida de trenes de la estación de Jaén por una incidencia en una catenaria
  3. 3 Sovena refuerza su protección ambiental en su planta de Andújar
  4. 4 El PSOE dice que pacientes tardan hasta 10 meses en el hospital de Andújar para que le quiten una carcinoma
  5. 5 El avance de la PAC llega a Jaén: los agricultores reciben 190 millones de euros
  6. 6 Andújar mostrará en Tierra Adentro su fauna y gastronomía
  7. 7 Los médicos de Jaén reclaman la Ciudad Sanitaria tras 25 años de espera
  8. 8 Detenido en un control de Santiago-Pontones con cocaína lista para su venta
  9. 9 El tranvía de la capital vuelve a salir, en pruebas, otra vez
  10. 10 Un detenido y un herido tras una pelea entre dos familias a las puertas de un juzgado de Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Suspendida la entrada y salida de trenes de la estación de Jaén por una incidencia en una catenaria

Suspendida la entrada y salida de trenes de la estación de Jaén por una incidencia en una catenaria