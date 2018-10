Susana Díaz ve el «llamativo» recurso de Castillo al tranvía «otra china en el camino» La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes. / EP En todo caso, ha aseverado que «no va distraer del horizonte de que cuanto antes entre en funcionamiento» para que pueda ser disfrutado por la ciudadanía EP Domingo, 28 octubre 2018, 14:23

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado que el recurso de Autobuses Castillo sobre el tranvía de Jaén, que es «llamativo» y «no parece casual», supone «otra china en el camino». En todo caso, ha aseverado que «no va distraer del horizonte de que cuanto antes entre en funcionamiento» para que pueda ser disfrutado por la ciudadanía.

Así lo ha indicado este domingo en Jaén, donde ha visitado Tierra Adentro, y a preguntas de los periodistas sobre el citado recurso que la concesionaria del transporte urbano en la capital ha interpuesto contra la declaración de carácter metropolitano por parte del Gobierno autonómico.

«Puedo entender que una empresa siempre intente defender lo que considera que le afecta, su interés, pero mi obligación como presidenta es defender los intereses de los ciudadanos de Jaén, que merecen cuanto antes poder disponer de una infraestructura sostenible, de primer nivel que va a venir a mejorar las comunicaciones», ha afirmado.

En este sentido, ha dicho esperar detrás de ese recurso «no haya otro tipo de intereses políticos intentando impedir» la puesta en marcha del nuevo sistema, porque, de ser así, le «parecería bastante lamentable».

«Nuestro compromiso es claro y nítido, y Jaén, por muchas piedras en el camino que nos pongan, va a tener un tranvía de primer nivel con interés metropolitano, que es un esfuerzo adicional que hace el Gobierno de Andalucía poniendo más recursos y dinero para que eche a andar, porque han sido muchas las dificultades que nos ha puesto el gobierno municipal», ha declarado.

De hecho, ha apuntado que «la experiencia estos meses no ha sido positiva», con «piedras en el camino, una tras otra, la última con el carácter metropolitano» asumido por la Junta y que supone «asumir el 75 por ciento» del coste de explotación.

«Este último recurso, que no nos parece causal, que es llamativo, viene otra vez a poner más chinas y piedras en el camino. Pero no nos va a distraer del horizonte de que cuanto entre en funcionamiento, la gente lo use y el transporte mejore», ha insistido Díaz.

A partir de ahí, según ha agregado la presidenta, «cuando pase el tiempo todo el mundo valorará quién ha contribuido y ayudado y quién se ha dedicado a poner chinas en el camino intentando que la gente no disfrutara de un tranvía que merece».