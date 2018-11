Susana Díaz apuesta en Jaén por una educación pública fuerte: «Que nadie pueda sacar de la Universidad a los hijos e hijas de los trabajadores» PSOE DE JAÉN La candidata socialista a la reelección como presidenta de Andalucía subrayó que por eso en Andalucía se bonifican las matrículas y hay un amplio catálogo de becas y de ayudas escolares a las familias R. I. JAÉN Viernes, 23 noviembre 2018, 22:27

En un acto público en Jaén, Díaz avanzó una propuesta de bono joven para el transporte, así como nuevos planes de empleo para jóvenes, porque éstos «son el presente y el futuro y en sus manos también está el 2 de diciembre». «Se han metido con nuestros jóvenes, con nuestros niños, diciendo que aprendían con dos años de retraso… Pero nuestros niños saben con dos años de adelanto que votar a la derecha aumenta la desigualdad y las diferencias», afirmó.

Destacó la plantilla de más de 100.000 docentes en Andalucía, la firmeza en la defensa de las escuelas rurales y el mantenimiento de la gratuidad de los libros de texto en Primaria y Secundaria. «En Andalucía los vamos a poner ahora todos: también gratuidad de libros de texto para los niños de 3 a 6 años», anunció.

En materia de empleo, Díaz quiso destacar que también se van a poner en marcha los planes de empleo para mayores de 55 años, personas que «tienen derecho a volver a trabajar, porque están en su última etapa de cotización». Además, anunció que Andalucía subirá un 15% su aportación al Plan de Fomento de Empleo Agrario, porque es un programa que «fija la población al territorio».

Y se refirió también a la ITI para Jaén, que permitirá fomentar la industria en la provincia, en Jaén, Linares, Andújar, Martos o Bailén. En este punto, recordó que las infraestructuras son fundamentales y que por tanto «la Autovía del Olivar no es una casualidad», una autovía que tiene «ejecutado el 75% y comprometido lo que falta».

Díaz señaló que en Andalucía «se han abierto más hospitales, más centros de salud y se han metido más profesionales en la sanidad pública», mientras el PP ha privatizado centros sanitarios allí donde ha gobernado. «Frente a los copagos del PP, nosotros hemos ampliado la cartera de servicios, como el sistema flash para diabéticos menores de 18 años. 8.000 niños con su parche, 8.000 familias a las que le ha cambiado la vida. Ése es el PSOE; para eso estamos aquí», subrayó.

Asimismo, Díaz hizo un llamamiento a que el PSOE saque mayoría amplia para que nadie pueda frenar a Andalucía. En este sentido al «matrimonio de conveniencia» que forman PP y Ciudadanos, «una coalición de perdedores que se une por puro interés y que sólo quiere parar Andalucía». «Lo han dicho. Si pueden, nos paran, nos frenan, nos bloquean para que no sigamos avanzando», alertó.

Por otro lado, se refirió a la ciudad de Jaén y consideró que la capital necesita «un alcalde con sensibilidad, compromiso y que piense en la gente» y se mostró convencida de que Julio Millán «va a ser alcalde», porque percibe en los vecinos «un deseo de cambio» y que «ven en Julio una esperanza de cambio, porque el Ayuntamiento lleva muchos años dándoles la espalda». En este punto, garantizó que el Tranvía «va a echar a andar sí o sí, quiera o no quiera este alcalde, y si no, con Julio», sentenció.

Después fue el turno del secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, quien remarcaba el compromiso de Susana Díaz con la provincia jiennense: «llevas cinco años trabajando por esta tierra. Cuando vas por los barrios, es normal que la gente conozca a la presidenta a la Junta de Andalucía. Lo que no es normal es que tú, Susana, nos conozcas a todos, y eso no es fruto de la casualidad. Es fruto del trabajo, del esfuerzo, del compromiso y de tu manera de ser».

Por el contrario, matizó Reyes, los dirigentes del Partido Popular que han visitado en los últimos días la provincia, «no quieren a este territorio. No nos conocen, necesitan un GPS para ir a cualquier rincón de nuestra tierra». En este sentido, Reyes recordó que tuvieron la oportunidad de hacerlo durante ocho años. ¿Qué hay en Jaén que tenga la firma del PP?«

A raíz de lo anterior, Reyes repasó algunas de las actuaciones desarrolladas por el Gobierno andaluz en la provincia de Jaén, como el Museo de Arte Íbero, el Hospital de Cazorla, los hospitales como el de Beas de Segura, Torredonjimeno o Bailén, y por supuesto, la Autovía del Olivar: «hemos sido capaces de no dar un paso atrás en temas para no dar marcha atrás en los territorios. Ha sido posible que 70.000 niños y niñas de la provincia de Jaén tengan gratuidad en libros de textos».

Asimismo, el secretario general de los socialistas en Jaén subrayó que «nos van a votar por lo que hemos hecho, pero lo más importante es que nos van a votar por lo que vamos a hacer en los próximos cuatro años. No podemos dar un paso atrás porque la gente no se lo merece. Vamos a seguir mejorando en educación, en sanidad y en servicios sociales». Precisamente se detuvo en las políticas sociales y recordó que «Mariano Rajoy dijo que la dependencia no era sostenible y hemos demostrado que es imprescindible para atender a esas personas que peor lo están pasando. Sin embargo, Susana ha demostrado que las cosas se pueden hacer de otra manera».

Por su parte, la candidata número 1 del PSOE de Jaén, Ángeles Férriz, manifestó que los socialistas se sienten orgullosos de que el Gobierno de Susana Díaz haya convertido a Andalucía «en el bastión de la izquierda» de este país.

Sobre el reproche del PP de que el PSOE lleva 37 años gobernando en Andalucía, Férriz comenzó dando a la derecha «una lección básica de democracia» y es que la ciudadanía «vota libremente lo que le da la gana», un derecho que «se ganó en la calle». «El PP tendrá que preguntarse por qué lleva 37 años sin gobernar», cuestionó.

En este sentido, resumió los motivos: «Mientras el PP le quitó la beca 500 universitarios de Jaén, Susana Díaz le pagó la matrícula a 6.000 universitarios de Jaén; mientras el PP cerraba escuelas rurales y eliminaba ayudas a las familias en Castilla la Mancha, Susana Díaz mantenía el paquete de ayudas escolares más grande del país; mientras el PP recortaba al 18% su aportación a la Dependencia, Susana Díaz mantuvo la Ley a pulmón; mientras el PP privatizaba hospitales e imponía copagos a los mayores, Susana Díaz mantenía una sanidad pública universal y gratuita con la mayor cartera de servicio; mientras al PP no se le removía la conciencia por negar un plan de empleo a esta tierra, Susana Díaz aprobaba 3 planes y Paco Reyes otros tantos».

Así las cosas, Férriz apostilló: «Con todo esto y todavía no se han enterado en el PP de por qué llevan sin gobernar 37 años… 37 años y lo que te rondaré Moreno».

La candidata jiennense vaticinó que el PSOE va «a ganar en Andalucía y a arrasar en la provincia de Jaén», por el trabajo de sus alcaldes y alcaldesas, por el presidente de la Diputación «que se recorre la provincia 3 o 4 veces al mes», por los candidatos «que se van a dejar la piel» por esta tierra, por el proyecto que representa y, sobre todo, por «la mejor candidata, Susana Díaz, que tiene fuerza y que sabemos que va a defender con uñas y dientes a Andalucía gobierne quien gobierne en España».

Por su parte, el secretario general del PSOE Local, Julio Millán, comparó la gestión que el PSOE está haciendo en las ciudades de Úbeda y Baeza, que Susana Díaz ha conocido esta mañana, con la de la capital, gobernada por el PP, que ha calificado de «pobre y triste».

Millán recordó el empeño del PSOE por poner en marcha el tranvía de Jaén, la mayor inversión que se ha acometido en la ciudad en los últimos años, 120 millones de euros. «El PP no lo quiere porque tiene sello socialista», insistió para remarcar el empeño de la derecha por que no funcione a pesar de que la sociedad jiennense lo reclama. «En mayo, la presidenta y yo nos subiremos al tranvía, por más que le pese a algunos», sentenció.

Millán insistió en la importancia de la colaboración entre administraciones para sacar adelante Jaén. «El centro se nos muere, el PP lo tiene olvidado, no quiere pedir la declaración del casco antiguo como área de rehabilitación integrada para garantizar que se pueda sacar adelante. No quieren a Jaén», reprochó. Añadió que ese trabajo conjunto será fructífero en mayo si el Ayuntamiento de Jaén y la Junta de Andalucía cuentan con la misma sintonía política, para lo que ha pedido el voto masivo al proyecto del PSOE el próximo 2 de diciembre. Valoró el esfuerzo inversor en la capital de un gobierno socialista, desde los 18 millones de euros que se destinan a las personas dependientes a los más de 20 millones de euros que se invierten en el complejo hospitalario de Jaén o los 100 millones de euros anuales para la Universidad de Jaén, entre otros.