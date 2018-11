La 'Superabuelita' jienense Haciéndose un selfie en la playa. / IDEAL A sus 105 años sube fotos a las redes sociales casi a diario viajando y haciendo 'de todo', tiene fanpage y sigue yendo a votar «siempre» MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Sábado, 3 noviembre 2018, 01:48

Nació en Valdepeñas de Jaén cuando Alfonso XIII reinaba en España, el mismo año en que nacía el padre del Rey. De Juan Carlos, no de Felipe. Ha visto pasar a tres monarcas por el trono 'en dos golpes', a diez papas, la segunda república, la guerra civil, la dictadura y a siete presidentes del Gobierno. Y ha sobrevivido. Bartola Fuentes Fernández (14 de abril de 1913), llamada así por su abuelo (aunque inscrita en el registro civil como Luisa, «cosas de antes»), se casó joven, por lo civil porque estaba cerrada la iglesia (por la guerra) y ha tenido siete hijos y va ya por 21 nietos, 20 biznietos y 2 tataranietos. Ha tenido una vida agitada (eran ocho hermanos), con episodios que dan para más de un reportaje, pero la fama le ha llegado con algo impensable hasta anteayer como quien dice para ella: internet y las redes sociales.

Ahí, nietos mediante, sube fotos a menudo realizando tareas de lo más dispar: preparando el puchero, cosiendo, en el campo, dándole de comer a las gallinas, comiendo churros, haciendo ejercicio, de boda, en la costa, ante un crucero con el mar de fondo, bailando... Lo que hoy se ha dado en llamar envejecimiento activo, con 105 años. Todo un ejemplo.

Se encuentra además estupendamente y se puede charlar con ella, solo el teléfono le cuesta. Tiene todos los dientes salvo uno. «No sé cómo me las apaño, porque antes no existían los adelantos de ahora de dentistas y eso. Ahora tengo dos menos. Las muelas las tengo todas. Hará lo menos 25 años, un hombre me tuvo que sacar la muela del juicio con unos alicates», asegura @lasuperabuelita1913, el 'alter ego' digital de Bartola.

¿El secreto para sobrepasar de largo el siglo tan bien? «Tengo tantos años porque el Señor quiere. La gente dice que comiendo bien una dura más. Yo como muchas cosas y no soy delicada. Algunas comidas de ahora como las hamburguesas no me gustan. Prefiero las comidas de verdad como un pedazo de pan con aceite, el cocido, patatas con tomate, un aceite vinagre de naranja y las migas. También le digo que yo estoy muy agustico. Siempre estoy con mi hija menor en su casa. Ella me lo hace todo. Ver que la gente me quiere, me tratan normal y me hablan es muy importante porque hay otros mayores que sus hijos los meten en las residencias y allí se quedan y no va nadie. Eso no está bien», lamenta.

Secreto y consejos

«Estamos muy orgullosos de nuestra abuelita. Para la familia su vida es una lección vital, de espíritu de lucha. Siempre dispuesta a todo», aseguran sus nietos. Por ejemplo, a votar. Costó tanto, recuerda, que lo ha ejercido siempre este derecho, en todas las elecciones que recuerde, y el día 2 de diciembre, nuevamente, con un siglo y casi seis años de vida, acudirá. La última con su bisnieto que cumplía 18 años y lo hacía por primera vez. «Me gusta ir a votar. Yo mientras viva y haya votaciones voy porque es importante. Todo el mundo tiene que ir a votar porque es preciso. Es preciso, que vote lo que cada uno quiera, nadie le dice vote usted así, pero que vayan, porque eso antes no lo hacíamos», asegura.

¿Qué piensa al ver lo que se dice ahora de esa época, la Guerra Civil y la dictadura? «La guerra y después era una pena. Se morían muchas personas, los mataban de los dos bandos, entre familias. Pasábamos muchas fatigas, que la gente de ahora no sabe. Muchos días te acostabas sin comer. De los políticos, cuando yo era más joven, había en el pueblo un hombre que iba dándose vueltas por la calle con una cesta del brazo y decía: 'Chupones, unos se quitan y otros se ponen'. Y otros decían 'son una piara de cochinos, mientras unos comen, otros gruñen'. Eso ha sido de siempre así», asevera la superabuelita, feliz hoy con su perrita Laika, sus nietos, «viendo Juan y Medio y ahora me están enseñando a usar un aparato parecido al móvil (una tablet)», con el que ya manipula ella fotos de Facebook.

A los jóvenes les diría «que estudien y trabajen mucho. Si pueden que vayan a misa y sobre todo que sean buenos. Que las personas no se preocupen tanto que siempre la gente ha pasado fatigas, diferentes las de antes y ahora, pero que todo pasa. Hay momentos de todo, buenos y malos pero que todo pasa».