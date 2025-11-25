La suerte sonríe en La Carolina: la bonoloto deja más de cuatro millones

La suerte sonríe en La Carolina. Un vecino del municipio obtuvo en el sorteo de la Bonoloto del lunes 24 de noviembre la increíble cifra ... de 4.385.175 euros. Lo consiguió tras ser el único con los seis aciertos, siendo la combinación ganadora la siguiente: 7, 23, 45, 21, 39 y 07, con el 47 como complementario y el 5 como reintegro.

El premio fue validado en el Despacho Receptor número 41.965 de La Carolina, situado en Glorieta Derecha, 11 bajo izq.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen tres boletos acertantes, que recibirán 60.300,52 euros, y que han sido validados en la Administración de Loterías número 291 de Barcelona, situada en Llull, 189; en el Despacho Receptor número 87.615 de Vigo (Pontevedra), situado en Avda. Castrelos, 116; y en el número 87.900 también de Vigo (Pontevedra), situado en Avda. do Freixo, 38.