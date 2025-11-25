Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estanco La Habana, donde se validó el premio. IDEAL

La suerte sonríe en La Carolina: la bonoloto deja más de cuatro millones

Un vecino consiguió los seis aciertos, el único de los participantes, y fue validado en el Despacho Receptor número 41.965

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:13

Comenta

La suerte sonríe en La Carolina. Un vecino del municipio obtuvo en el sorteo de la Bonoloto del lunes 24 de noviembre la increíble cifra ... de 4.385.175 euros. Lo consiguió tras ser el único con los seis aciertos, siendo la combinación ganadora la siguiente: 7, 23, 45, 21, 39 y 07, con el 47 como complementario y el 5 como reintegro.

