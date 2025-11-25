Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las mujeres dejan los objetos, que simbolizan sueños, esperanzas o talentos. J. JIMÉNEZ

Sueños rotos: Jaén recuerda las 43 vidas de mujeres truncadas por la violencia de género

La Comisión contra la Violencia de Género organiza un acto donde se ha escenificado lo que las víctimas dejaron atrás por culpa de sus asesinos

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:46

Los sueños, ilusiones y talentos de 43 mujeres fueron arrancados a manos de hombres que las asesinaron en España en el último año. Una cifra ... indignante que eleva a 1.333 las víctimas de violencia de género desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse. Frías cifras que ni de cerca representan el dolor de una mujeres a las que se les arrebató su derecho a la vida, al futuro, a la alegría, solo por un motivo: ser mujeres.

