Sueños rotos: Jaén recuerda las 43 vidas de mujeres truncadas por la violencia de género

Los sueños, ilusiones y talentos de 43 mujeres fueron arrancados a manos de hombres que las asesinaron en España en el último año. Una cifra ... indignante que eleva a 1.333 las víctimas de violencia de género desde 2003, año en el que comenzaron a contabilizarse. Frías cifras que ni de cerca representan el dolor de una mujeres a las que se les arrebató su derecho a la vida, al futuro, a la alegría, solo por un motivo: ser mujeres.

En su memoria, y para concienciar en una época donde es habitual encontrar mensaje que niegan la violencia machista, la Comisión por la Igualdad y contra la Violencia de Género de Jaén por el 25N celebró un acto conmemorativo por ellas, por las asesinadas, pero también por las que a diario sufren maltrato físico o psicológico pero no pueden alzar la voz. Un mensaje de unidad, de que nunca estarán solas, de que sí se las creerán, y que juntas erradicarán la lacra del machismo.

En un acto cargado de emotividad se formaron dos círculos. El externo estuvo compuesto por 43 mujeres, representando cada una de ellas a una de las víctimas de este año. Portaban un objeto que simbolizaba las ilusiones, las esperanzas, el talento, los planes o el futuro; realidades borradas de la faz de la tierra por hombres que se creyeron dueños de sus vidas y se las arrancaron a la fuerza.

Una a una leyeron pasajes de la vida de las víctimas y colocaron los objetos junto a a las velas que representaban a las asesinadas, luces que deben ser recordadas como muestra del peligro constante al que se ven sometidas, pues cualquier mujer puede sufrirla, aún a pesar de la imagen de puertas para afuera de la relación.

Las mujeres apenas podían contener el llanto mientras depositaban los objetos. Un billete de avión de un viaje que ya nunca se realizará, una regadera de unas plantas que ya no crecerán, un pincel de unos cuadros que ya no se pintarán, o unos cascos de una música que ya no se escuchará... Eso es lo que robaron sus asesinos.

En el interno, vestidas de negro, representaban los femenicidios, los asesinatos de mujeres que no se contabilizan como violencia de género, pero que se cada año se dan y lo peor es que no se contabilizan, aunque merecen el mismo reconocimiento, pues son víctimas por el mismo motivo, ser mujeres en una sociedad machista.

En la lectura del manifiesto también se hizo alusión a la violencia vicaria, porque no hay forma más cruel de hacer daño a una madre que a través de sus hijos. En el último año cuatro niños han sido asesinados por sus padres o parejas de la madre con un único propósito: matar en vida a las mamas, hacerlas sufrir aún más que quitándoles la vida.

Según explicó Carmen Ruiz, portavoz de la Comisión, la violencia de género la sufren todas las mujeres, de la más joven a la más mayor. «Hay asesinadas de 80 años que habían estado con su pareja toda la vida, y jóvenes con 20 años que sufren nuevas formas de machismo disfrazadas de amor y celos», relataba.