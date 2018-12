El sueño de un trabajo fijo en la provincia La hostelería es uno de los sectores con mayor temporalidad. / FOTOLIA Noventa y siete de cada cien contratos laborales que se hacen en suelo jienense son temporales | Es la provincia con la mayor temporalidad del país durante todo el año, más allá de las campañas de la recogida de aceituna o navideña MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Lunes, 10 diciembre 2018, 00:18

Pedro García ha trabajado de camarero, cocinero, en una cerámica, dando clases particulares, en la aceituna... Lo que podría ser una interesante y variopinta biografía, toda una vida de múltiples oficios, es en realidad su resumen del último año. Pasada la treintena ha trabajado «en lo que he podido», aquí y allá, «porque se nota que la cosa está algo mejor, pero pocos se arriesgan a hacerte fijo», enlazando contratos de semanas o meses mientras acaba la carrera y busca trabajo 'de lo suyo' en ciencias, su verdadero objetivo. «Pasa un poco como con las hipotecas, antes la gente se comprometía más alegremente, ahora no, y los empresarios para hacer fijo es un poco igual», sopesa el jienense. Su caso no es ni mucho menos único en Jaén, la provincia con la mayor temporalidad del país en 2018. Encontrar un trabajo fijo que huya de la precariedad se ha convertido en casi un sueño para un gran número de jienenses, sobre todo los más jóvenes, condenados al paro, a la estacionalidad de Navidad, la recogida de aceituna o periodos turísticos y de rebajas, a enlazar empleos temporales y precarios o a emigrar.

Incluso cuando las cifras del desempleo dan un respiro la temporalidad sigue siendo una losa enorme en una provincia como la jienense. Los datos del paro del SEPE conocidos esta semana confirmaban una vez más esta realidad. Según los contratos, se hicieron en el mes de noviembre 47.534, de estos, 1.471 fueron indefinidos y 46.063 temporales. Es decir, solo tres de cada cien de los contratos que se firmaron en la provincia fueron indefinidos, «una situación cada vez más sangrante que sufren los trabajadores y trabajadoras que esperan se solucione pronto», denuncian los sindicatos.

Alejando el foco del inicio de la 'temporada alta' para el empleo en Jaén con las campañas de la aceituna y navideña al rescate tampoco se transforma el panorama. Es más, resulta prácticamente idéntico. De los 446.927 contratos laborales que se han rubricado en lo que llevados de año en Jaén, únicamente 12.612 han sido indefinidos. O dicho de otro modo, el 97,18% de los contratos que firman los trabajadores en la provincia son temporales. 97 de cada 100.

«Este casi 100% en la contratación es síntoma de la alta rotación a la hora de contratar en nuestra provincia, además de la precariedad que lleva aparejada y los bajos salarios, en muchos casos siguen sin respetarse los convenios colectivos de cada sector a la hora de contratar trabajadores», lamenta la secretaria de Empleo y Juventud de CCOO Jaén, Sara García, que apostilla: «Una tierra no puede solo dar empleo a sus habitantes con campañas temporales agrícolas o estacionales».

El síntoma, no la enfermedad

El porcentaje de indefinidos es el más bajo del país. La temporalidad es un caballo de batalla en toda España, pero aún así la media está ocho puntos por debajo a nivel nacional (89,6%) y tres en Andalucía (94,66%). Desde Csif-Jaén, tras conocerse estos últimos datos del paro, se ha criticado con dureza que la creación de empleo y el descenso de desempleados de forma anual con respecto al mismo mes del año anterior (en más de 2.300 personas), «van a costa de la temporalidad». «Habrá más movimiento en el mundo laboral, sin embargo no podemos formar una base sólida si la mayoría de los contratos creados son temporales», apunta Joaquín Álvarez, presidente de Csif en Jaén.

Del mismo modo valoran las cifras desde UGT. Jaén, lamentando que «sube el empleo como consecuencia de contratos temporales ligados a la estacionalidad de la campaña del olivar que al menos verán incrementados los salarios en un 3'2%».

Desde la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ) se apunta que es «una situación que, pese a las buenas perspectivas de la campaña oleícola, no se revertirá hasta que no se haga una apuesta decidida por el sector industrial y se impulsen infraestructuras determinantes para el desarrollo de nuestro territorio».