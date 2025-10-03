Sebastián Chico Pérez: «La Magna es un sueño a punto de hacerse realidad» Esa fe que nos caracteriza y nos hace lo que somos, una tierra rica en cultura y tradición

Este sueño está a punto de hacerse realidad, y lo hace gracias al esfuerzo, al compromiso y al trabajo en equipo de tantas instituciones, administraciones, empresas, y jienenses que han creído en este Rosario Magno; que han apostado por él; que han visto el potencial para Jaén y su provincia, y que se han cogido de la mano para tocar al unísono una bella melodía armonizada por la esperanza. Un hermoso acontecimiento donde queremos manifestar la riqueza de la fe de esta tierra del Santo Reino. Esa fe que nos caracteriza y nos hace lo que somos, una tierra rica en cultura y tradición, y que ama mucho a Dios y a la Santísima Virgen María.

Como obispo de esta diócesis solo puedo mostrar mi más profundo agradecimiento por este empeño en sumar y hacer grande esta Magna, aportando, cada uno desde las responsabilidades que desempeñáis, vuestro grano de arena para que Jaén sea el epicentro andaluz y nacional de la religiosidad popular; de la tradición, de ese sello de identidad de nuestra tierra, que trasciende las creencias y se hace patrimonio de todos. Estoy muy orgulloso de que instituciones y administraciones de todo signo político y social hayan caminado juntas para hacer más grande a Jaén. GRACIAS DE CORAZÓN.

Sé que estáis, que estamos, de los nervios. Porque nos jugamos mucho en esto. Pero también, me vais a permitir, que os lo diga: no todo depende de nosotros, sino que contamos con el mejor aliado, con el Señor y su divina providencia, que también, este día 4, estoy convencido que nos ayudará para que todo salga como se ha previsto.

Esta corona de rosas, que es el significado (etimológico) de Rosario, se ha preparado, con mucho esfuerzo, cariño y compromiso por parte de la Comisión organizadora, encabezada por el Proviacario General de la Diócesis, José Antonio Sánchez, a la que quiero dar las gracias hoy públicamente. Sé que le habéis echado horas y horas de trabajo. Reuniones hasta horas intempestivas, tiempo robado a vuestras familias, noches sin dormir, y una preocupación que durará al menos hasta mañana día 5 de octubre, pero también sé que Dios premiará vuestros desvelos.

Todo posible gracias a la gran implicación de las administraciones locales, autonómicas, nacionales y provinciales, a quienes agradecemos todo el esfuerzo que están realizando.

Y sin olvidar que lo que celebramos es un día de júbilo, el Jubileo de las Hermandades y Cofradías, que reúnen en torno a la fe, la caridad y la comunión a millares de jienenses que vivirán este día como su gran fiesta, que ya se está viviendo con antelación estos días, con la acogida en las parroquias de las imágenes de la provincia, que participarán en el cortejo, con los conciertos de bandas de tambores y cornetas y agrupaciones musicales y con el fervor de los jienenses a flor de piel.

