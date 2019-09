El IBI subirá en la capital un 8,3%, según denuncia el PP Manuel Bonilla, en la rueda de prensa junto al resto de concejales del PP. / LIÉBANA El exconcejal de Hacienda critica que el gobierno municipal elimine además la bonificación por domiciliar el recibo JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 11 septiembre 2019, 12:37

El que fuera concejal de Hacienda y Contratación hasta junio pasado, Manuel Santiago Bonilla Hidalgo (PP), ha denunciado este miércoles que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén llevará al pleno extraordinario de mañana una subida del Impuestos de Bienes Inmuebles (IBI) para el año que viene del 8,33%, unos 50 euros de media para cada contribuyente, así como la eliminación de la bonificación por domiciliar en las entidades bancarias dicho recibo, que ahora es del 2,5%. Mayores ingresos, por tanto, para el Ayuntamiento y una nueva modificacion de su plan de ajuste, derivado de la situación económica municipal y de la reunión en agosto con la ministra de Hacienda en funciones, según el PP, que ha insistido en que llevará aparejado recortes de plantilla.

El concejal, acompañado de otros seis ediles de su grupo, ha criticado en rueda de prensa en la sede del PP la subida de impuestos, «que es lo que hace tradicionalmente la izquierda», asegurando que el gobierno local, de PSOE y Ciudadanos, «es de izquierdas», pues aunque la actual concejala de Hacienda, María Refugio Orozco Saenz, es de la formación naranja, «Cs está haciendo el trabajo sucio al PSOE».

El PP en los últimos también subió los impuestos, empujado igualmente por el plan de ajuste, si bien Bonilla ha indicado que el IBI solo subió la mitad, un 4%, y que lo hizo el valor catastral de los bienes, no el tipo del impuesto como ahora, que pasará del 0,6 al 0,65%, ya que el Ministerio no permite que el valor catastral supere el 50% del valor del mercado. El anterior gobierno municipal también tocó la bonificación por domiciliar este impuesto, reduciéndola a la mitad, aunque el concejal ha apuntado que no es lo mimo que suprimirla, advirtiendo de que ello desincentiva a los contribuyentes, después de que la domiciliación subiera del 60 al 70%, convencido de que ello ocasionará «un perjuicio» a las arcas municipales, a cambio de ingresar solo medio millón más de euros por este concepto. Los ingresos por la subida del IBI los cifra en 2,5 millones al año.

Por todo ello, el PP votará mañana en contra de estos cambios en el plan de ajuste y se abstendrá en el otro asunto del pleno, la adhesión al Fondo de Ordenación (dinero que presta el Estado a bajo interés) para abonar sentencias judiciales firmes en las que se haya sido condenado el Ayuntamiento.

Bonilla Hidalgo también ha criticado la falta de información y documentación a los jienenses en general y a la oposición en particular, y ha hablado de «opacidad y falta de transparencia», contraponiéndolo a cuando él era concejal de Hacienda y Contratación. Y ha solicitado que el gobierno municipal informe de su hoja de ruta tras la reunión con la ministra de Hacienda y que el ahora senador socialista y anterior portavoz municipal, Manuel Fernández Palomino, inste al actual alcalde, Julio Millán Muñoz, a que solicite a la ministra la quita de la deuda que entonces defendía en el salón de plenos.

Por otro lado, ha aludido al «vaticinio» hecho hace unos días por el anterior alcalde y ahora portavoz del PP, Javier Márquez Sánchez, de que habría subida de impuestos y recortes de plantilla. «¿Alguien duda de lo que puede pasar con los trabajadores de esta casa (en referencia al Ayuntamiento)? ¿Por qué no se hace pública la hoja de ruta?», se ha preguntado retóricamente antes de indicar que «se ha marcado» a los trabajadores de la radiotelevisión municipal, Onda Jaén, con un posible ERE.