Suben un 36% los accidentes en itínere en el sector de la construcción en Jaén

Comisiones Obreras (CC OO) del Hábitat de Andalucía alerta de que los trabajadores de la construcción «corren mucho peligro» en Jaén. Los accidentes laborales en ... este sector han crecido en la provincia, al contrario de lo que ocurre en Andalucía, y Jaén lidera además el ranking nacional a nivel de denuncias.

Jaén ha registrado 382 accidentes laborales en lo que va de año, cifra que se aproxima a los 438 que hubo en 2024. El mayor aumento se da en los accidentes in itínere, un 36% más, lo que se traduce en 45 casos más que en el mismo periodo del año pasado. Parte de los trabajadores se desplaza desde la capital hasta municipios de alrededor e incluso provincias limítrofes, con trayectos de ida de hasta dos horas que sumados a las siete de jornada intensiva exceden los límites. El incremento porcentual de los accidentes en itínere es de un 16,2%, muy por encima del 3,3% de media que hay en Andalucía, según los datos ofrecidos por CC OO del Hábitat.

En Andalucía, sin embargo, el número total de accidentes laborales ha bajado: 7.300 en lo que va de año frente a los 7.900 de 2024.

También hay diferencias entre Jaén y Andalucía en cuanto al número de trabajadores en el sector de la construcción. Si bien en la comunidad han aumentado en 5.000, pasando de 133.000 a 138.000, en la provincia la cifra baja de 7.100 a 7.036.

Ampliar José Miguel Sánchez y Pedro Sánchez, este lunes en rueda de prensa. A. Cubillo

Otro dato signiticativo de la situación que atraviesa el sector en la provincia es que de las 100 denuncias interpuestas hasta ahora en Andalucía, 45 corresponden a Jaén. Cabe recordar que el año pasado fueron 60 solo en verano.

¿Los motivos? Incumplimientos en materia de jornada laboral y prevención de riesgos, sobre todo, con cuestiones básicas que no se proporcionan como por ejemplo puntos de agua, cremas solares o habitáculos con aire acondicionado para protegerse de las altas temperaturas.

Insuficiente

Desde el sindicato se alertó también de que los albañiles de la provincia de Jaén van a sufrir la «insuficiente subida salarial» que firmaron la Asociación de Constructores y Promotores de Obras y UGT FICA: un 1,2%.

Pedro Sánchez, secretario de Organización de CC OO del Hábitat de Jaén, explicó que a nivel estatal no se ha aprobado nada aún en este sentido y que todo apunta a que se firmen las tablas salariales a final de verano, con una subida que podría estar en torno al 3,5%.