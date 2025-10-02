Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El aeropuerto de Granada-Jaén, en una imagen de archivo. IDEAL
Polémica cambio de nombre

El subdelegado de Jaén, «sorprendido» por la propuesta de cambiar el aeropuerto

Manuel Fernández cree que «no es razonable el camino de desencuentro que parece que ha querido iniciarse» ya que la única alternativa «es el encuentro y revitalizar la Mesa»

Manuela Millán

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:39

Comenta

Sorprendido. Así se muestra el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández (PSOE), tras la propuesta del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, de quitar el nombre de Jaén de la denominación del aeropuerto. «Como miembro que he sido por Diputación de Jaén (hasta 2019) de la Mesa del Aeropuerto me sorprenden mucho las declaraciones del presidente de la Diputación Granada. La Mesa, entonces, siempre funcionó bien, fue un foro en el que se sumaba y en el que se conocían y planteaban las líneas de trabajo que consiguieron traer numerosos vuelos internacionales y nacionales», resume Fernández.

MÁS INFORMACIÓN

Además, añade que «transformaron entonces el aeropuerto Granada-Jaén en un instrumento que daba respuesta a numerosas demandas».

«También soy testigo de lo mucho que se ha mojado la Diputación de Jaén con el aeropuerto, y de la importancia que para la llegada de nuevos vuelos supone un elemento fundamental: que la Junta de Andalucía, en sus inversiones en marketing y promoción, tome la decisión de priorizar en todo momento el aeropuerto», subraya.

Reivindica la mesa

«La Mesa funcionó como punto de encuentro impulsor de la llegada de nuevos vuelos. No es razonable el camino del desencuentro que parece que ha querido iniciarse con las declaraciones de las que hemos tenido noticia. Al contrario, la única alternativa que suma es el encuentro de las Instituciones y revitalizar la Mesa», sentencia el subdelegado.

La decisión de cambiar el nombre recae en Aena, entidad pública Empresarial, que administra la red de aeropuertos de interés general y los servicios de tránsito aéreo, dependiente del Gobierno de España, que tendría la última palabra. Sobre esto, Fernández señala que no cree que esté encima de la mesa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Oración en el Huerto y San Eufrasio ya sienten su participación en la Magna
  2. 2 Diputación de Jaén defiende su colaboración y apuesta por el aeropuerto
  3. 3 Andújar muestra su gratitud con el legado de sus mayores
  4. 4 Dentro de 'La bola negra', una máquina del tiempo en Santa Ana
  5. 5

    Alcaraz: Â«Tenemos una oportunidad de oro para ganar en casa ahoraÂ»
  6. 6 Una plaza de la Constitución abierta, diáfana y pensada para su disfrute
  7. 7 Montajes, atascos y avisos de cortes de tráfico en Jaén: menos de 48 horas para la Magna
  8. 8

    Jaén prevé producir 475.000 toneladas de aceite de oliva, un 15% menos que la campaña pasada
  9. 9 Jaén ensalza con orgullo a la Policía Nacional en su día grande
  10. 10 Francisco Elvira, único candidato a la secretaría general de COAG Jaén

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El subdelegado de Jaén, «sorprendido» por la propuesta de cambiar el aeropuerto

El subdelegado de Jaén, «sorprendido» por la propuesta de cambiar el aeropuerto