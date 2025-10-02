El subdelegado de Jaén, «sorprendido» por la propuesta de cambiar el aeropuerto

Manuela Millán Jueves, 2 de octubre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Sorprendido. Así se muestra el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández (PSOE), tras la propuesta del presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, de quitar el nombre de Jaén de la denominación del aeropuerto. «Como miembro que he sido por Diputación de Jaén (hasta 2019) de la Mesa del Aeropuerto me sorprenden mucho las declaraciones del presidente de la Diputación Granada. La Mesa, entonces, siempre funcionó bien, fue un foro en el que se sumaba y en el que se conocían y planteaban las líneas de trabajo que consiguieron traer numerosos vuelos internacionales y nacionales», resume Fernández.

Además, añade que «transformaron entonces el aeropuerto Granada-Jaén en un instrumento que daba respuesta a numerosas demandas».

«También soy testigo de lo mucho que se ha mojado la Diputación de Jaén con el aeropuerto, y de la importancia que para la llegada de nuevos vuelos supone un elemento fundamental: que la Junta de Andalucía, en sus inversiones en marketing y promoción, tome la decisión de priorizar en todo momento el aeropuerto», subraya.

Reivindica la mesa

«La Mesa funcionó como punto de encuentro impulsor de la llegada de nuevos vuelos. No es razonable el camino del desencuentro que parece que ha querido iniciarse con las declaraciones de las que hemos tenido noticia. Al contrario, la única alternativa que suma es el encuentro de las Instituciones y revitalizar la Mesa», sentencia el subdelegado.

La decisión de cambiar el nombre recae en Aena, entidad pública Empresarial, que administra la red de aeropuertos de interés general y los servicios de tránsito aéreo, dependiente del Gobierno de España, que tendría la última palabra. Sobre esto, Fernández señala que no cree que esté encima de la mesa.