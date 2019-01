La subdelegada señala que la ausencia de fondos para la ITI «no quiere decir que no exista disponibilidad» Madueño ha puesto como ejemplo la ITI de Cádiz y ha explicado que si realiza «un estudio detallado del documento, no aparecen tampoco inversiones» para esta iniciativa, cuyo desarrollo se financia con fondos europeos EP Miércoles, 16 enero 2019, 12:40

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha afirmado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 no recoge fondos para la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia «porque aún no se encuentran definidos los proyectos», lo que «no quiere decir que no exista disponibilidad».

Así lo ha indicado este miércoles a preguntas de los periodistas sobre la ausencia de partida específica para ese fin en las cuentas presentadas el pasado lunes en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Madueño ha puesto como ejemplo la ITI de Cádiz y ha explicado que si realiza «un estudio detallado del documento, no aparecen tampoco inversiones» para esta iniciativa, cuyo desarrollo se financia con fondos europeos.

«Las dotaciones posibles que tiene el Estado de fondos europeos no aparecen en los PGE, a no ser que cuenten, bien con un proyecto para su ejecución por alguno de los organismos dependientes del Estado o bien, si son para actuaciones que se van a ejecutar desde la comunidad autónoma, en las transferencias que al efecto realiza el Estado», ha explicado.

De este modo, según ha añadido, «por esa razón no aparecen pormenorizadas», dado que «no hay ninguna actuación de la ITI de Cádiz ni ahora mismo, claro, para la ITI de Jaén, porque aún no se encuentran definidos los proyectos».

«No aparece ninguna actuación concreta que tenga dotación, lo cual no quiere decir que no exista disponibilidad», ha comentado la subdelegada. Al hilo y cuestionada por la aportación del Gobierno a la ITI jiennense, pendiente de precisar, ha señalado que «es una cuantía que tendrá que acordar con la comunidad autónoma» y «también está por ver ahora mismo que la comunidad aporte los más de 200 millones que prometió el Gobierno anterior».

Cabe recordar que el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó el pasado 25 de septiembre la aprobación del modelo de gobernanza para la gestión autonómica de la ITI de Jaén 2018-2023, instrumento de inversión auspiciado por la Unión Europea que recoge 222 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico destinados a impulsar el desarrollo socioeconómico de la provincia.

Un mes después, en una visita a la capital jiennense, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, rechazó concretar los fondos que dedicaría el Ejecutivo de Pedro Sánchez a esta Inversión Territorial Integrada hasta que el proyecto de PGE no estuviera definido y concretado en todas sus partidas.