La sostenibilidad y el medio ambiente vistos desde la perspectiva jurídica

La Universidad de Jaén (UJA) y la Junta de Andalucía han abordado la sostenibilidad y el medio ambiente desde la perspectiva jurídica y de su ... regulación. Lo han hecho en el marco de las Jornadas Protección Jurídica de los Espacios Naturales de Andalucía, organizadas por ambas instituciones e impulsadas por el Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Sur de Europa (CESJ).

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, y la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, han inaugurado este encuentro, de carácter híbrido, que reúne a expertos del ámbito jurídico, académico y de la gestión ambiental, y se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones en marzo para fortalecer la gobernanza ambiental en la comunidad.

Ruiz ha indicado que «se reflexiona sobre un aspecto imprescindible para la conservación del patrimonio natural: los instrumentos y mecanismos que emanan de la legislación, tanto estatal como autonómica», al tiempo que la consejera ha reivindicado la colaboración institucional para avanzar en la protección del medio natural.

Durante su intervención, Catalina García, que ha advertido de que los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía representan más del 30 por ciento de la superficie de la región, ha subrayado que «la protección del medio natural no puede entenderse sin un sólido respaldo jurídico, por lo que debe contar con un marco garantista» y así ha asegurado que estas jornadas permiten «avanzar en la construcción de ese espacio legal, desde el conocimiento académico y la experiencia institucional».

En este contexto, ha comentado que si en 2023 se aprobaba la nueva Ley de Economía Circular, que es «pionera en Europa» y que ha puesto el foco sobre lo que se hace en Andalucía en torno a las emisiones y los residuos, ahora se está impulsando la nueva Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía, la LEGAM, o la Ley de Montes, que «establecen un marco normativo moderno y actualizado, adaptado a la realidad del tiempo que vivimos».

Por su parte, el rector ha incidido en que los espacios naturales tienen un papel esencial y ha defendido que la protección de la naturaleza, para ser efectiva, debe estar blindada por un marco legal sólido. «Es el Derecho el que articula las garantías, el que delimita las competencias y el que ofrece las herramientas para resolver los conflictos que inevitablemente surgen», ha afirmado Ruiz.

En concreto, la jornada ha analizado la protección de los espacios naturales, desde el derecho constitucional hasta el marco europeo, con la Directiva Hábitats, y la Ley de Biodiversidad.

Colaboración

En las jornadas, que cuentan con la colaboración del Centro de Estudios Sociales y Jurídicos Sur de Europa (CESJ), participan responsables de espacios naturales protegidos, funcionarios públicos, investigadores, egresados y estudiantes de Ciencias Sociales, Jurídicas y Ambientales, tanto de universidades andaluzas como latinoamericanas.

El programa incluye ponencias de destacados especialistas como Gerardo Ruiz-Rico Ruiz, catedrático de Derecho Constitucional y director de las jornadas, que abordará la relación del Derecho Constitucional con el medio ambiente y la distribución competencial en materia de espacios naturales.

El catedrático del departamento Nicolás Pérez, analizará la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; y Antonio Luis Faya Barrios, letrado coordinador del Gabinete Jurídico de la Junta, expondrá la normativa europea y nacional sobre biodiversidad.

Además, está prevista la celebración de talleres prácticos sobre la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (Renpa), en los que se abordarán casos reales de conflictos jurídicos, recursos contencioso-administrativos y fundamentos legales de las figuras de protección europeas.

Estos talleres estarán dirigidos por profesionales de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, como los letrados Miguel Sánchez Carmona y María Luisa Amate Ávila; la coordinadora de la Dirección General de Espacios Protegidos, Ana Warleta González; y la jefa de Servicio de Espacios Naturales Protegidos, Victoria Alhama Chapresto.