Acto de presentación de la iniciativa en la calle Roldán y Marín. Ideal

Sorteo de un cheque de 1.500 euros para gastar en las tiendas del centro de Jaén

El Centro Comercial Abierto Las Palmeras presenta la iniciativa 'Compra Exprés hasta el 30 de septiembre

E. López de la Peña

Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:04

El Centro Comercial Abierto Las Palmeras presenta la iniciativa 'Compra Exprés, una acción promocional que consistirá en un sorteo con premio directo y que cuenta con la colaboración de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Jaén.

La concejala de Comercio, Consumo y Mercados, Isabel Cano-Caballero, ha participado este lunes en la presentación y ha felicitado al Centro Comercial Abierto Las Palmeras «por su XXV aniversario y por su trabajo para la puesta en marcha de las numerosas actividades que se van a desarrollar con motivo de esta conmemoración, donde pueden encontrar a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Jaén como su aliada; el consistorio de la ciudad siempre va a estar con el comercio de cercanía, tradicional y de barrio», ha asegurado.

La nueva actividad de dinamización comercial 'Compra Expres' se enmarca en la celebración del XXV aniversario de la constitución del Centro Comercial Abierto Las Palmeras, está dirigida a premiar la fidelidad de los clientes y a fomentar las compras en los comercios de este espacio, según ha explicado el secretario general de Comercio Jaén y del CCA Las Palmeras, Bruno García, quien ha asegurado que «es una iniciativa que pretende reactivar la actividad comercial en el centro y que ha sido posible gracias al apoyo de la entidad patrocinadora y de las administraciones; concretamente, el Ayuntamiento ha facilitado la tramitación de los permisos oportunos y de todas las actuaciones necesarias cuya competencia es del área de Comercio».

Bruno García ha detallado que Compra Expres tendrá lugar entre el 8 y el 30 de septiembre, jornadas en las que aquellas personas que realicen compras superiores a 10 euros en cualquiera de los comercios participantes ubicados en el CCA Las Palmeras recibirán una papeleta de participación y que «cada comercio participante recibirá gratuitamente 100 papeletas y los clientes deberán rellenar la papeleta y acompañarla del ticket de compra, depositándola en los buzones habilitados para ello.

Los buzones se ubicarán en los siguientes establecimientos: Óptica Suárez (Paseo de la Estación, 12), Saray (Virgen de la Capilla, 4), Zapatería Gutiérrez (Plaza de los Jardinillos, 10), Paycar's (San Clemente, 9), Tata (Bernabé Soriano, 14) o Rosmar Hogar (Calle La Parra, 1).

Premios

El sorteo se celebrará ante notario el día 2 de octubre de 2025 y el premio será un cheque valorado en 1.500 euros que el ganador deberá gastar íntegramente el día 9 de octubre de 2025 en compras en los comercios del CCA Las Palmeras participantes en el sorteo. Solo se podrá adquirir un artículo por establecimiento y con un precio no superior a 400 euros. Las compras del día 9 de octubre deberán realizarse entre las 10:00 horas y las 13:30 horas del día señalado. Además de ello el ganador podrá disfrutar, cortesía del concesionario MG FEVIMAR, de un vehículo de la marca durante un fin de semana.

Por su parte, Carlos Mesa, gerente de Jadisa, entidad patrocinadora de esta iniciativa, ha felicitado al Centro Comercial Abierto Las Palmeras por su aniversario y por el apoyo que brinda a todo el comercio y ha asegurado que «todo el sector jienense debe caminar junto y ayudarse; es lo que intentamos desde nuestra empresa con este patrocinio porque la unión de todos nos hace más fuertes y nos permite salir adelante», ha concluido.

