Sorpresa en la Junta ante las declaraciones del rector de la UJA, que desmienten

Respuesta al rector. El delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, recuerda al rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, que la UJA «ha ... incrementado considerablemente la financiación en los últimos años». Como prueba de ello, afirma que, respecto a 2018, la UJA cuenta «con 18 millones más este año», ya que la partida para la financiación «se ha incrementado de 87 millones, que era la cantidad que recibía en 2018, a más de 105, que es la partida inicial para este año».

Unas declaraciones que traslada después de que el rector haya denunciado este miércoles el «incumplimiento» del acuerdo para el modelo de financiación que lleva a la «asfixia» a la UJA.

Sin embargo, Solano ha mostrado «su sorpresa y estupor» al escuchar a Nicolás Ruiz aseverar que «casi no tiene dinero para pagar las nóminas», pese a que recibe de los fondos de la Junta de Andalucía «más de 105 millones de euros». Ruiz dice que lo mínimo necesario debe ser 110, aunque añade que «no se cumple la cláusula de salvaguarda», el gasto diario. «Cada año las transferencias han sido superiores, lo que ha permitido afrontar los grandes retos, una financiación solvente con un modelo consensuado con las universidades» ha detallado el delegado.

Detalles

Además, ha destacado «la financiación para el impulso del I+D+I desde 2019, siendo de 45,8 millones en materia de recursos humanos, otras dirigidas a apoyar el desarrollo de proyectos de investigación, a mejorar infraestructuras, y también para impulsar la transferencia del conocimiento y otros incentivos dirigidos igualmente a apoyar la actividad universitaria».

Francisco José Solano señala «sorpresa» también cuando el rector «sabe perfectamente que la semana pasada se constituyó el primer reparto y aún quedan pendientes otras cantidades en un segundo». Además, recalca que, esta misma tarde, el rector de la Universidad de Jaén ha estado citado, en Córdoba, con el resto de rectores de las universidades públicas de Andalucía para «cerrar un acuerdo que se encuentra bastante avanzado». Asimismo, niega que «se vayan a financiar las universidades a través de proyectos de inversiones».

Precisamente, respecto a la afirmación de que «tiene problemas para pagar las nóminas», Solano recuerda que el Consejo Social de la Universidad de Jaén aprobó en su reunión del 19 de diciembre de 2024 que el presupuesto de la UJA para el ejercicio 2025, que refleja «los gastos de personal, sería de 92,5 millones de euros». Por ello, si ya ha recibido más de 105 millones de euros, «cómo se explica que no tenga dinero para pagar los gastos del personal».

Otras inversiones

Asimismo, ha hecho referencia al amplio mapa de titulaciones con la que cuenta la Universidad de Jaén, con 16 nuevas titulaciones hasta 2028, que incluyen, la implementación del Grado de Medicina, en el curso 2022/2023, programas de doctorado y másteres superando al resto de Universidades públicas andaluzas en número.

En este curso se han estrenado ocho nuevas titulaciones: el Grado de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, Máster Universitario en Investigación e Innovación Pedagógica, Máster Universitario en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Matemáticas y Sociales, Máster Universitario en Gestión Administrativa, Máster Universitario en Derecho Digital, Máster Universitario en Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social, Programa de Doctorado en Artes y Humanidades y el Programa de Doctorado en Ciencias e Ingeniería.

Por otro lado, existe una firme apuesta por las infraestructuras, como se demuestra con los dos nuevos edificios que se han inaugurado en el Campus de las Lagunillas, como la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén, que ha contado con una inversión de 21 millones de euros, o el nuevo edificio de Investigación y Transferencia, que se inauguró en 2023, con una inversión de 5,7 millones de euros.