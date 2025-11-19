Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Universidad de Jaén. IDEAL
Modelo de financiación

Sorpresa en la Junta ante las declaraciones del rector de la UJA, que desmienten

El delegado de Desarrollo Educativo le recuerda a Nicolás Ruiz tras decir que «casi no puede afrontar el pago de las nóminas», que han recibido ya 105 millones a la espera de otro pago

Manuela Millán

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:57

Respuesta al rector. El delegado de Desarrollo Educativo, Francisco José Solano, recuerda al rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, que la UJA «ha ... incrementado considerablemente la financiación en los últimos años». Como prueba de ello, afirma que, respecto a 2018, la UJA cuenta «con 18 millones más este año», ya que la partida para la financiación «se ha incrementado de 87 millones, que era la cantidad que recibía en 2018, a más de 105, que es la partida inicial para este año».

