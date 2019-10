Los sonidos de la Feria de San Lucas J. M. Lo que escuchamos en el recinto ferial es más característico de lo que nos creemos y ayuda a evocar sensaciones de años pasados JESÚS MUDARRA Jaén Viernes, 18 octubre 2019, 07:24

Se propuso el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento que la Feria de San Lucas fuese menos ruidosa pero, ¿lo está consiguiendo? La respuesta es sí.

En estos días que llevamos de festividad se ha podido comprobar que el hilo musical en las atracciones ha sido un revulsivo para ello, que los niños ya no tienen que taparse los oídos como forma de ponerse a cubierto en esa guerra de decibelios entre feriantes vecinos. Es cierto que se hace más agradable el paseo desde la portada hasta las casetas pero, por mucho que se quiera evitar la feria es ruido y hay algunos muy característicos.

No hace falta mas que adentrarse unos metros en el recinto ferial para oír la música de los puestos de 'chatos' de vino. Algunos tienen una música tan eficiente que no son pocos los jóvenes que prefieren pasar las horas de baile frente a sus barras antes que dentro de las casetas 'discoteca'.

Sonido de la fortuna

Es esta música la que impide que se escuche el tintineo de las monedas en los bolsillos de los que se acercan a los puestos de turrones pero sí que se oye de forma nítida las explicaciones por el megáfono: «Lanza la moneda y consigue la tableta. ¡Si la dejas encima es tuya!». Claro que hay quien prefiere la tómbola como forma de azar y quién no ha escuchado nunca frases como: «Un euro y siempre toca. Qué locura de regalos. En la suerte y en el amor lo importante es el ganador. Tirón del sobretón y premio para el hombretón».

Claro que si uno tiene ganas de conseguir un buen premio probando su destreza también tiene oportunidad en la Feria. Suenan a petardo los disparos de las escopetas de aire comprimido (en si están trucadas o no, no nos metemos) mientras rebufan al lado los amortiguadores de las atracciones. Por muy alta que estuviera la música, siempre se ha oído chirriar a la 'barca vikinga' y este año no es una excepción. También se escucha algún que otro grito de los que se arrepienten de haberse subido.

Una vez probada la suerte, si uno consigue evadirse de las animadas conversaciones en las casetas de comida y de las sevillanas que amenizan gran parte de las mismas, podrá oír el chisporroteo de cientos de kilos de carne cogiendo color en las planchas de las cocinas y el descorchar de decenas de botellas de vino. Algún que otro vaso romperse al caer al suelo y las risas que esto provoca.

Música

Pero la reina de los sonidos que se escuchan en la Feria de San Lucas es la música. No hay caseta ni puesto sin ella y las hay prácticamente para todos los gustos. Uno puede escuchar, mientras camina al lado del raspar de los cascos de caballos en el asfalto, cómo los animadores planean coreografías que luego siguen cientos de personas y también el clamor que se levanta en las atestadas casetas cuando suena el último 'hit'.

Los sonidos menos agradables, que también los hay, son los de las sirenas de emergencias, el frotar de las zapatillas de los que sube hacia sus casas sin poder tirar ya de su alma. La Feria de San Lucas suena cada año igual, con una armonía muy singular.