La solución del Gobierno para los bajos precios del aceite de oliva: «retirar el producto»

A poco más de 3,5 euros el kilo se ha vendido el aceite de oliva virgen extra producido en Jaén en la última semana. ... Un costo muy bajo que continúa la tendencia de toda la campaña y que ha provocado el disgusto entre los agricultores, que desde el inicio de la fase de comercialización han denunciado que estos valores no cubren los gastos de producción ni cumplen la Ley de la Cadena Alimentaria, situación que ahora el Gobierno Central pretende solucionar con una idea: la retirada del producto.

Así se establece en la consulta pública que ha realizado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para un futuro proyecto normativo y que finalizará el próximo 2 de julio. De esta forma, en el documento público que puede ser visitado en la web del Ministerio se establecen dos soluciones para los bajos precios: «la retirada de producto hasta la campaña siguiente y/o el destino a uso no alimentario».

El objetivo de la retirada de las existencias de aceite de oliva sería la estabilización del precio en el mercado, pues tal y como reconoce el propio Ministerio «hay gran variabilidad en su volumen entre unas campañas y otras», lo que «puede generar disfunciones y desequilibrios de mercado que afectarían a la viabilidad económica de los productores».

La decisión no sería arbitraria por parte del Gobierno. Según reza el documento, solo se tomaría «cuando las condiciones de mercado lo justificaran y una vez consultadas las comunidades autónomas y las organizaciones representativas del sector de ámbito nacional».

Esta retirada contaría con la aprobación de las organizaciones agrarias de la provincia. La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) Jaén, UPA Jaén y COAG Jaén verían con buenos ojos esta orden, según han transmitido a IDEAL, aunque reconocen que deberá hacerse de manera calculada y con un estudio previo para cumplir su objetivo.

«Lo importante es que se garantice el precio, pero la retirada puede ser un arma de doble filo. Hay que hacerlo bien, porque te obliga a tener el producto almacenado, así que hay que ver cuanto enlace queda y las perspectivas para la siguiente campaña. ¿Para qué quieres guardar si falta aceite?», asevera Luis Carlos Valero, gerente de Asaja Jaén.

Previsión

La medida no afectará a la comercialización de la actual campaña. La intención del Gobierno es aprobar la Orden antes del 31 de octubre para que entre en vigor en la campaña 2025/2026. El motivo, según se asevera en el documento, es la climatología de esta primavera en zonas olivarera, con temperaturas suaves y precipitaciones abundantes, «previéndose una cosecha significativamente superior a los niveles medios de las últimos registros». Un optimismo que no comparten desde las organizaciones agrarias de la provincia.

Para Juan Luis Ávila, secretario general de COAG Andalucía, el olivar jienense se enfrenta a graves problemas, como la vecería (después de una cosecha cargada la siguiente es menor), las plagas que asolan el cultivo, como el algodoncillo, y las altas temperaturas de verano. «No está claro que vayamos a tener esa gran cosecha o que el enlace se quede largo», manifiesta Ávila.

Si bien es cierto que es más que probable que no se tenga que aplicar la retirada del producto en la próxima campaña, desde las organizaciones agrarias si consideran positivo que se apruebe la Orden. «Es mejor tener el mecanismo y no necesitarlo que al revés. Es posible que no se de en la próxima campaña, pero en alguna llegará, y entonces los productores podrán echar mano de ella. Desde luego es una buena noticia para los agricultores», manifiesta Jesús Cózar, secretario general de UPA Andalucía y Jaén.

Además de la retirada de producto hasta la campaña siguiente y el destino a uso no alimentario, el informe recoge otros mecanismos para estabilizar el precio, «como la autorregulación voluntaria de cooperativas o el recurso al almacenamiento privado regulado», aunque el documento no profundiza en estas cuestiones.