Ascensión Cubillo Jaén Domingo, 18 de mayo 2025, 23:37 Comenta Compartir

Manuel Cortés tiene claro que quien algo quiere, algo le cuesta. Este joven jienense de 22 años es auxiliar técnico informático con experiencia no solo en este ámbito profesional, sino en otros como el comercio, la moda y el asesoramiento energético. Su primera incursión en el mundo laboral la tuvo con 18 años y desde entonces ha ido encadenando distintos contratos, compaginándolos siempre con los estudios porque está convencido de que la educación abre puertas.

Cuando terminó la Educación Secundaria Obligatoria se matriculó en un grado medio de Informática en el IES Virgen del Carmen de la capital, aunque lo tuvo que dejar por la irrupción del coronavirus, una pandemia que puso el mundo patas arriba y trastocó los planes de la mayoría. No obstante, seguía formándose de manera on line. Al año siguiente intentó conseguir plaza de nuevo en Informática, pero se la dieron en Administrativo y al poco de empezar surgió la oportunidad de participar en un proyecto de sistemas informáticos a través de la Fundación Secretariado Gitano. Un tema relacionado con lo que le gustaba realmente.

Ahí trabajó durante un año en el marco de un proyecto que tenía parte teórica y práctica, lo que le llevó a plantearse el siguiente reto: el certificado de profesionalidad. «Mis compañeros y yo ya estábamos haciendo prácticas y dando los mismos módulos de un grado medio, incluso teníamos una asignatura del superior», explica Cortés. Podían optar a un certificado de profesionalidad y así se lo hizo saber el profesor, quien los animó a hacerlo. Manuel no se lo pensó ni un segundo. «A mí siempre me ha gustado estar ocupado, las cosas no te van a venir porque sí. Cuando me quedé sin plaza podía haber dicho, lo dejo y ya está. Pero no, seguí intentándolo y al final, de una manera u otra, sale», apunta este joven cuyo plan es completar los estudios con un grado superior.

No ha tenido problemas

Manuel asegura no haber tenido ningún problema en el trabajo por ser gitano: «La sociedad antiguamente nos ponía muchas trabas, pero somos luchadores y hemos sabido tirar para adelante», dice este joven que precisamente por esa resiliencia se siente «muy orgulloso» de ser gitano. «Somos personas y cada cual tiene su manera de ser», añade.

Confía en que en un futuro no sean necesarios reportajes de este tipo porque eso significaría que se han acabado los prejuicios que derivan en estereotipos, aunque reconoce que él personalmente no ha sufrido racismo ni en el ámbito educativo ni laboral.