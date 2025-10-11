Antonio Fornes acaba de asumir la dirección de la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén tras casi una década de experiencia en cargos de responsabilidad ... en la DGT. Ingeniero superior químico por la Universidad de Granada e ingeniero técnico industrial por la de Jaén, ha desarrollado parte de su carrera en el ámbito privado antes de incorporarse a la administración. Desde 2014 ha pasado por las jefaturas de Barcelona y Alicante, donde llegó a ser jefe provincial, hasta que en agosto tomó posesión de su nuevo cargo en Jaén.

–¿Cuáles serían los objetivos a corto plazo que se marcan desde la DGT de Jaén?

–Hay uno claro que es la Estrategia de Seguridad Vial 2030, con el objetivo de llegar a reducir el 50% los fallecidos y heridos graves para entonces. Otro objetivo en el horizonte es cero fallecidos para 2050, en eso trabaja la DGT con las medidas que se quieren implantar en los próximos años para llegar a estas cifras. Para ello hay que tener en cuenta que estamos en una situación en que la movilidad está subiendo, sobre todo desde el fin de la Covid-19, lo cual hace más complicado el control de la seguridad vial.

–¿Cómo van los datos de muertes en las carreteras?

–Este año van siete fallecidos menos que 2024. Es cierto que este verano no ha sido bueno, con seis muertes, aunque el año está en línea de los anteriores.

–¿El cinturón de seguridad sigue siendo una causa grave de fallecimiento en los siniestros?

–Según los últimos informes, el 25% de los fallecidos en carretera no llevaban cinturón, uno de cada cuatro. Es un porcentaje altísimo. Yno solo por el conductor, también está el copiloto, los asientos traseros y los sistemas de seguridad para los menores.

–¿En qué tipo de trayectos ocurren sobre todo los siniestros?

–No existen trayectos, aunque sean cortos, que sean seguros en términos de seguridad vial, si no se usan todos los medios a nuestra disposición. El cinturón o el casco, aunque vayamos aquí al lado, son vitales. Si se tiene una fatalidad, el vehículo no va a entender que solo iba a recorrer medio kilómetro. Siempre pensamos en protegernos para los largos viajes, pero no es ahí donde está el peligro, sino en las carreteras convencionales. El 85% de fallecidos es en este tipo de vías y ahí hay que poner más el acento.

–¿Cómo afecta el mantenimiento o su falta en las vías secundarias a los accidentes?

–Además de la vía, hay que recordar que está el factor humano, que se lleva más del 90% de la causa de la accidentalidad. Puede que haya carreteras sin el mejor mantenimiento, pero hay que adaptar la conducción a las circunstancias de la vía. Si empieza a llover, a nevar o hay problemas, hay que estar atento. No podemos pretender ir a la misma velocidad si está recién asfaltada que si no.

–¿Cómo de peligroso es el uso del móvil en el coche?

–Las distracciones son la primera causa de accidentes, y ahí entra el teléfono móvil. No paramos de decir que mirarlo es totalmente incompatible con la conducción, de ahí la modificación de la ley de seguridad vial, aumentando los puntos que se pierden en las denuncias de uso del móvil. A esto se suma el envejecido parque automovilísito, que superan los 10 años, por lo que hay más averías, más coches parados en los arcenes y peatones que se paran, con riesgo de atropello.

–Además de las campañas, ¿qué otros métodos hay para concienciar?

–La educación vial, donde trabajamos con los menores. Ellos serán los conductores en no muchos años, y deben interiorizar la seguridad. Así también jugamos con la idea de que sean incluso ellos quienes dan un toque a sus padres sobre este tipo de comportamientos, ya lo comentan en clase, si usan el móvil o no mientras conducen. Porque al final por cinco minutos de retraso no pasa nada, como decimos siempre desde la DGT; lo importante es llegar.

–¿Hay puntos negros en las vías de la provincia?

–Según los estudios realizados en los dos últimos años, no los hay. No se quiere desechar el concepto, pero sí vemos una accidentalidad muy diseminada, no hay un punto concreto y en eso se ha trabajado los últimos años, no solo por la DGT, también por las asociaciones de la sociedad civil poniendo el ojo en estos puntos. La DGT es una voz que quiere alertar y llegar a la gente, pero sin la colaboración de la sociedad civil no llegaremos al objetivo del descenso de siniestralidad. A pesar de que no haya ahora puntos negros, todo cambia muy rápido, así que hay que estar siempre vigilantes.

–¿Los radares de velocidad funcionan o solo buscan multar a los conductores despistados?

–La DGT nunca tiene afán recaudatorio. Está constatado que la velocidad mata, y si se añade consumo de alcohol y drogas, mata más. Provoca una menor posibilidad de tener reflejos para encauzar una situación compleja. Los radares no dejan de ser una alerta al conductor que avisan que hay un punto especialmente conflictivo. Es un sistema de aviso. Como el que hay a la entrada de Jaén para pedir que se reduzca la velocidad y evitar accidentes.

–¿Se puede llegar al objetivo cero muertes para 2050 en Jaén?

–Sí, hay que ser ambicioso, hay que confiar en la sociedad civil, en los conductores, en la gente, está en nuestras manos. Si en 2005 se hubiera planteado si el permiso por puntos iba a reducir la siniestralidad a niveles de hoy en día, muchos habrían pensado que era imposible, y es posible. De ahí viene el impulso de la DGT para los próximos años, como con la bajada del positivo de alcohol a 0,1 miligramos por litro de aire espirado para primeros de 2026, porque la DGT piensa que la sociedad está madura para asumir este reto. La gente repele los comportamientos incívicos y estamos preparados para adoptar esta y otras medidas.

–La instalación de una baliza V16 en el coche será obligatoria desde enero de 2026, ¿cómo funcionará?

–Todavía hay que darlo a conocer, pues lo obligatorio es que se trata de una baliza V16 conectada a DGT 3.0. Así, en el momento en que se tiene una avería, se conecta con todo el sistema para socorrer el vehículo y para usar todos los médios a disposición que alertan al resto de conductores de un potencial peligro. En la misma línea van los conos conectados para avisar de las obras en carretera y evitar los fallecimientos de trabajadores en las vías.