Aeropuerto de Granada-Jaén, a noventa kilómetros de la capital jienense. IDEAL
Polémica nombre Jaén

Los socialistas piden «colaboración y lealtad» para gestionar el aeropuerto

El PSOE lanza un mensaje a los 'populares' de Jaén y le insisten en que «reclamen inversión a la Junta de Andalucía»

Manuela Millán

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:23

Los socialistas piden al PP que mire y reclame en San Telmo a la Junta. La secretaria de Turismo del PSOE de Jaén, Lola Marín, reclama al PP que «se centre en pedir más inversiones y más compromiso a la Junta de Andalucía con el aeropuerto Granada-Jaén en vez de echar a pelear a dos provincias». «No es buen camino enfrentar territorios, ni inventar agravios. El camino es el de la colaboración, el entendimiento y la lealtad institucional», subraya.

Marín recuerda que son casi 20 años en los que la Diputación de Jaén «ha trabajado con seriedad y rigor, desplegando un esfuerzo importante a pesar de que sus recursos son limitados, contribuyendo a campañas promocionales y al funcionamiento del punto de información».

«Aquí de lo que se trata es de sumar esfuerzos, ir de la mano y aprovechar las sinergias de dos provincias vecinas y hermanas como son Jaén y Granada, en beneficio de ambos territorios, de su desarrollo económico y de su capacidad para generar empleo en torno al turismo», resume.

Por ello, Marín pide a los dirigentes del PP de Jaén que se pronuncien porque «sería importante saber si la derecha jienense va a defender a su provincia o si se va a aliar con quienes pretenden hacer daño alentando un enfrentamiento».

