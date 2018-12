La situación económica del Ayuntamiento «sigue siendo difícil» aunque con una «mejora» en liquidez LIÉBANA El Consistorio recibió el pasado día 8 un nuevo requerimiento del Ministerio de Hacienda, comunicándole que no cumple el plan de ajuste LAURA VELASCO JAÉN Jueves, 20 diciembre 2018, 00:38

El teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, mostró ayer su satisfacción por la «normalidad económica y mejora importante» de este Ayuntamiento «en términos de liquidez a corto plazo», que ha permitido cerrar 2018 «sin realizar ninguna operación de Tesorería de anticipo de recaudación».

En este contexto, explicó que en estas mismas fechas hace un año se cerraba 2017 y se empezaba 2018 «con una deuda total a corto plazo con entidades financieras de algo más de 11 millones de euros», y ahora cierran este ejercicio 2018 con una antigua póliza del banco Santander de apenas 500.000 euros que quedará pagada en los primeros meses de 2019 con cargo al Fondo de Ordenación, por lo que estarán «a 0 euros en cuanto a operaciones de tesorería se refiere».

Por tanto, el edil de Hacienda y Contratación valoró el hecho de que a finales de este ejercicio 2018 no hayan tenido que acogerse a operaciones a crédito, cuando 2017 lo cerraron con un anticipo de la recaudación de 208 de más de 10 millones de euros, y sin embargo, 2019 se inicia con todos los ingresos «intactos», por lo que la mejora es importante».

Para Manuel Bonilla con estos datos se demuestra que «se han adoptado medidas en los últimos años, que han dado resultado, recuperando 15 millones de euros de liquidez desde 2015». «La oposición y especialmente el PSOE, se ha quedado sin discurso, pues según ellos solo firmábamos préstamos a corto plazo, y en el último año no se ha suscrito ninguno. Y además, se pagó la nómina extra de 2012, y antes de Navidad se va pagar a los trabajadores municipales la nómina del mes y la extra de diciembre, sin realizar ninguna operación de anticipo de recaudación».

Sin embargo, el edil de esta área recalcó que la situación económica del Ayuntamiento «sigue siendo difícil» fundamentalmente por dos problemas que no pueden solucionar «por medios propios, como son la deuda a proveedores y la deuda financiera con los bancos», pero enfatizó que sí se ha logrado trabajar en la senda de reducción del déficit, con el objetivo puesto en 2020 para lograr el «equilibrio económico-financiero». Desde 2012, la reducción del déficit consolidado ha sido sostenida «pasando este de los 56 millones de euros a los 13,5 con que cerramos el ejercicio de 2017».

Requerimiento

El Ayuntamiento de Jaén recibió, el pasado día 8, un nuevo requerimiento del Ministerio de Hacienda, comunicándole que no cumple el plan de ajuste y que proceda a tomar medidas antes del día 8 de diciembre. En caso contrario, o si las medidas son insuficientes, el Ministerio le exigiría la no disponibilidad de créditos, es decir, que no pueda gastar cantidad necesaria para equilibrar las cuentas y que no se genere un nuevo déficit.

Tres días de antes, el día 5, está fechado el escrito firmado por el alcalde, Javier Márquez, donde se pide a la Junta de Andalucía que «cumpla con su propia ley» y que aumente en dos millones al año el dinero que transfiere al Ayuntamiento de la Patrica, más «un ingreso excepcional de casi 9 millones, por las asignaciones no actualizadas desde 2012».