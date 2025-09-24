Por un sistema penitenciario en Jaén «más humano, más justo y más eficaz» Celebración de la Virgen de la Merced, patrona de la administración penitenciaria, con reconocimientos al personal

Formación y trabajo, pilares esenciales para una reinserción social que logran un sistema penitenciario «más humano, más justo y más eficaz». Es la idea que ha destacado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, quien ha presidido hoy, junto con el director del Centro Penitenciario de Jaén, Juan Mesa, el acto institucional de Instituciones Penitenciarias celebrado con motivo del Día de la Merced, patrona de la administración penitenciaria.

Durante su intervención, el representante del Ejecutivo ha puesto de relieve la vocación de servicio del personal penitenciario y ha expresado su «reflejada en cada tarea, muchas veces invisible pero esencial, que contribuye a garantizar un sistema más humano, justo y eficaz». Igualmente, Fernández ha felicitado a las personas reconocidas, destacando que «detrás de cada distinción hay esfuerzo, entrega y profesionalidad, pero también humanidad y compromiso».

Asimismo, el representante del Ejecutivo ha puesto en valor el modelo penitenciario español como «un referente internacional, al combinar seguridad con humanización, disciplina con oportunidades, y situar la educación, la formación y el trabajo en el centro del proceso de reinserción».

En esta línea, ha destacado la consolidación del Centro Penitenciario de Jaén como ejemplo nacional de buenas prácticas, gracias a su amplia oferta de programas educativos, terapéuticos y laborales, entre los que se incluyen la Unidad Terapéutica, los Módulos de Respeto y veinticuatro programas específicos de tratamiento, que no solo mejoran la vida diaria de las personas internas, sino que les abren puertas reales para un nuevo comienzo.

Educación e inversión

Igualmente, Manuel Fernández ha subrayado la colaboración con la UNED y con el sistema educativo, que permite a los internos cursar estudios en todos los niveles, alcanzando en la actualidad una matrícula de más de 400 personas. Junto a ello, el área productiva del centro cuenta con 16 talleres en los que participan alrededor de 140 internos, con empleo remunerado y cotización a la Seguridad Social.

Además, en el último año se han desarrollado doce acciones formativas en el ámbito de la formación profesional, con 170 participantes. «Todo ello constituye una de las mejores herramientas contra la reincidencia y demuestra que el esfuerzo compartido siempre da frutos», ha señalado.

También, el subdelegado ha recordado la inversión acometida, que asciende a más de 4 millones de euros, por el Gobierno de España, a través del Ministerio del Interior, para modernizar las instalaciones del Centro Penitenciario de Jaén. Estas obras han supuesto «no solo una mejora material, sino una apuesta por unas condiciones de vida más dignas para las personas privadas de libertad y un entorno laboral más adecuado para los funcionarios y funcionarias», ha indicado.

Medallas y menciones honoríficas La entrega de Menciones Honoríficas al Mérito Penitenciario han sido para Carlos González, Javier Sartorius, Crisanto Pérez, María Victoria García, María José Villarejo, Migual Ángel López y Francisco Gutiérrez. La Medalla de Bronce al Mérito Social ha sido entregada a Proyecto Hombre y la Medalla de Plata al Mérito Social al fiscal de vigilancia penitenciaria, Juan Manuel Fernández. También se han entregado tres Medallas de Bronce al Mérito Penitenciario a Manuel José Liébana, Eva Rodríguez y Delia Cánora, además de dos Medallas de Plata al Mérito Penitenciario a José Machuca y Manuel Camacho. Finalmente, se han entregado tres Menciones Honoríficas a miembros de la institución por la prestación del servicio durante 25 años a José Antonio Blanca, Antonio Manuel Lozano y Marta Martínez.

Asimismo, ha valorado que la estabilidad de la población penitenciaria, unida al incremento de plantillas, «está permitiendo avanzar hacia una intervención más personalizada y cercana, lo que fortalece un sistema penitenciario orientado de forma efectiva a la reinserción».

Finalmente, el representante del Ejecutivo ha concluido reiterando su reconocimiento a todo el personal penitenciario: «Sois la columna vertebral de un servicio público que honra a nuestra democracia. Gracias por vuestra entrega, por vuestra humanidad y por vuestra firme voluntad de transformar vidas y ofrecer segundas oportunidades».