Un sistema ferroviario para «reírse» de Jaén

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén acusan al presidente del Gobierno y al ministro de Transportes del estado «deplorable»

E. L.

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:25

Comenta

La avería en la catenaria en la estación de Renfe de Jaén que ha provocado retrasos y ha forzado la alternativa en autobús a los usuarios hasta las doce del mediodía entre las líneas de Córdoba y Sevilla es el «colofón de una serie sostenida de incidencias», según denuncian desde el Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén, y han recordado que la semana pasada otro suceso motivó que el viaje entre Jaén y Sevilla durara seis horas.

El portavoz de la formación popular, Agustín González, califica de «situación límite» la generada «por el Gobierno de España, que es consentida por el equipo de gobierno de PSOE y Jaén Merece Más». Señalan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que «se ríen de la capital» al mantener un sistema ferroviario en un estado «deplorable».

Para González, «la enésima avería no es tanto un problema técnico como político», por cuanto «evidencia la marginación» de la capital en materia ferroviaria, «discriminación de impronta socialista» con el «visto bueno» de Jaén Merece Más. «Es una pena que a ambos partidos les parezca bien que no tengamos trenes de alta velocidad y que nadie llegue a su destino a tiempo», denuncia.

«Está claro que Sánchez y Puente, además de reírse de Jaén, se ríen de sus gobernantes», como «demuestran las incidencias ferroviarias», que han generado, por repetidas, una «paradójica certidumbre» en los pasajeros que parten desde Jaén o tienen como fin del trayecto a la capital, quienes son conscientes de que «en el mejor de los casos sus trenes llegarán con retraso». «En el peor», añade el portavoz, «saben que tendrán que desplazarse en autobús o permanecer varados durante horas».

A fin de acabar con la discriminación es «preciso» que PSOE y Jaén Merece Más «presionen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez», afirma el portavoz popular, quien insta a Julio Millán a «actuar como alcalde» en lugar de asumir «como un lacayo político» el menosprecio del Ejecutivo central: «Es una vergüenza que ante esta situación insostenible no hagan nada. Es una vergüenza que el alcalde, el presidente de la Diputación, el PSOE y Jaén Merece Más sean cómplices de la situación».

