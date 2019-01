Los sindicatos pierden el 25% de sus delegados en la provincia en cuatro años Manuel Salazar y Antonio García presentaron ayer los datos de las elecciones sindicales de 2018. / M.Á.C. Pierden todos al haber menos empresas con seis o más trabajadores, destacando la caída en el sector público y en el oleícola MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 24 enero 2019, 00:43

Los sindicatos pierden representantes en la provincia de Jaén a un ritmo 'alarmante'. En los últimos cuatro años, uno de cada cuatro, casi un 25% de sus delegados. Así se desprende del informe presentado ayer por UGT-Jaén de resultados comparativo de los años 2014-2018. Durante el pasado año disminuyeron los procesos electorales celebrados en comparación con 2014, pasando de 237 a 210 así como el número de delegados elegidos que bajan en 2018 en 181 con relación a hace cuatro años. entonces había 767 y ahora 586. Cerca del 25% menos en apenas cuatro años.

Las causas de este descenso, a pesar de la mejoría de la economía y la creación de empresas que reconocen los sindicatos, estarían «en la estructura de microempresa de la provincia cuya dimensión, en personal, no alcanza el mínimo de seis trabajadores para poder realizar la elección de delegados de personal», recalcan desde UGT.

Otra sería «la bajada del número de delegados a elegir en el sector agroalimentario, en concreto en las almazaras de la provincia jienense, por un lado dado el proceso de concentración de empresas que se está produciendo y por otro la merma de personal en las fábricas de aceite más pequeñas por la evolución tecnológica que está produciendo una menor necesidad de mano de obra».

De igual modo, la bajada de personal en muchos ayuntamientos de la provincia, los más pequeños, que tras la crisis y la no cobertura por la tasa de reposición, no alcanzan tampoco el mínimo de seis funcionarios o personal laboral.

«En apariencia la crisis se está superando pero en Jaén lo que se crea son microempresas que no llegan a seis trabajadores y no pueden por tanto hacer elecciones sindicales. La tendencia no es favorable», lamentaba ayer el secretario general de UGT Jaén Manuel Salazar Vela, quien junto al secretario de acción Sindical, Empleo y Coordinación Externa, Antonio García Cámara, presentaron los resultados provisionales a 31 de Diciembre, de las elecciones sindicales celebradas durante el año 2018 en la provincia de Jaén.

«La microempresa se está cebando con Jaén. En otras provincias, como Málaga por ejemplo, ha crecido el número de procesos y de delegados», añade Salazar, que pide un cambio en la ley sindical «para que muchos de estos trabajadores de empresas de menos de seis trabajadores no se queden fuera».

UGT, CCOO y Csif

Todos los sindicatos han perdido. El caso más acusado es el de Csif, debido a los recortes en la administración pública y que no se han repuesto. De 83 delegados en 2014 pasan a casi la mitad, 43. El que más pierde es CCOO, de 200 a 147, es decir, 53 menos. UGT pierde 44, quedando en 200, mientras que el resto de sindicatos que sumaban 240 ahora quedan en 196.

De los datos incluidos en el informe de resultados comparativo de los años 2014-2018 se desprende que UGT Jaén vuelve, un año más, a ser el sindicato más votado y el que ostenta el mayor porcentaje de representatividad en la provincia. UGT Jaén amplía su ventaja respecto al año 2014 tanto en número de delegados elegidos (53 más ahora por 44 entonces) como en porcentaje de representatividad que aumenta un 2,32%, lo que, destacan desde UGT, redundará en su margen para la negociación colectiva.