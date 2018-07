El día que los sindicalistas regalaron un santo a la Iglesia Reunión de UGT con el obispo y la imagen sobre la mesa. / IDEAL UGT dona al obispo una 'misteriosa' talla de San José Obrero encontrada en las instalaciones del sindicato en Jaén MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Lunes, 16 julio 2018, 02:00

Le llamó la atención nada más ver el extraño bulto. «Una especie de saco de papel liado con unas cuerdas», recuerda Manuel Salazar, secretario general de UGT en Jaén. Estaba dentro de uno de los contenedores atestados de muebles viejos y rotos, documentación y basura en general colocados ante la sede del sindicato en Paseo de la Estación, consecuencia de la limpieza de las plantas 'abandonadas' por el Ministerio de Trabajo, que se mudaba al Bulevar y pasaban a ser de UGT. Corría el año 2006. Señalando al bulto preguntó a los trabajadores qué diantres era eso. «Me contestaron que no sabían, que estaba encima de un armario, que estaban hartos de sacar porquería... Dije, bueno vamos a abrirlo antes de tirarlo por lo menos y nos sorprendimos al ver que era una estatua». Hoy esa estatua preside la sala de reuniones del Consejo Episcopal en Jaén.

«Lo subimos a mi despacho y desde entonces estuvo ahí, en un rincón», señala Salazar. Al tirarla, en una de las manos, le habían fracturado un par de dedos y estaba además algo deteriorado, sobre todo en lo referente a la pintura, así que el marido de una trabajadora del sindicato, licenciado en Bellas Artes y profesor en el instituto, se ofreció a examinar la talla y, en caso de estimarlo oportuno, restaurarla. Y así lo hizo.

¿De dónde había salido la imagen? Resultó que el San José Obrero, de unos 60 centímetros de largo, aunque sin ser de madera (es de escayola) ni tener un enorme valor artístico, sí que tenía una cierta entidad. Era de la imaginería valenciana, de los años cuarenta del siglo pasado. Tras investigar un poco más concluyeron que lo más probable es que su 'misterioso' origen fuese sindical. «Las plantas que ocupamos en 2006 y que eran del Ministerio de Trabajo antes las tenían los sindicatos verticales y San José Obrero era la parte religiosa de la fiesta del trabajo del 1º de mayo. Suponemos que presidía alguna sala y que estaba aquí cuando no había libertad sindical y los sindicatos verticales eran prácticamente todos de la misma cuerda», razona Salazar.

¿Pero cómo llegó la imagen al Obispado y a presidir su sala de reuniones? Para eso hay que avanzar unos años, hasta hace solo unos meses. La imagen llevaba para entonces más de una década allí, 'olvidada' en el despacho, cuando el obispo Amadeo Rodríguez aparece en escena. «Es una persona con un cierto talante social, muy accesible y en uno de los actos institucionales coincidimos y se interesó por el paro en Linares y la provincia y problemas de base social y nos explicó qué hacen con Cáritas y qué creíamos que se podía hacer, etcétera», rememora este. Y decidió pedirle una reunión institucional. «Le dije nunca he subido al Obispado y llevo casi trece años aquí, igual ya es hora. Si me lo permite además le vamos a ofrecer una imagen de San José Obrero que apareció aquí. Entre tirarla o dejarla allí pensamos que mejor dársela a quién la aprecie y la va a tratar, supongo, con más cariño que nosotros. Antes con otros obispos no hubo ese interés hacia nosotros, recalca.

Sorpresa

«Esto ha sucedido también porque ha habido cierto 'feeling'. La reunión duró más de una hora y media. Cuando se la dimos quedó gratamente sorprendido. Pensaría que era más pequeña o no tan bonita», elucubra el secretario sindical. Visto el lugar donde la ha colocado el obispo parece estar en lo cierto.

Le pusieron, además, una placa donde puede leerse: «Esta imagen fue donada al Obispado de Jaén por la Comisión Ejecutiva de la UGT de Jaén el 4 de julio de 2018». El día en que los sindicalistas regalaron un San José Obrero a la Iglesia.