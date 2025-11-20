Los símbolos franquistas de Jaén vuelven a estar en el punto de mira

Actualización y retirada. Cuando España conmemora medio siglo de libertad y democracia, después de cuarenta años de dictadura y represión, el Boletín Oficial del Estado ( ... BOE) publica un nuevo real decreto en el que se establece la necesidad de crear y actualizar un catálogo en el que se recojan los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que todavía lucen las ciudades de España. Una vez localizados, se recoge en este real decreto la obligación de proceder a su retirada definitiva (en aquella época era obligatorio tenerlas localizadas).

Y sobre esas sombras sabe esta provincia, que aún tiene simbología que recuerda a aquella etapa oscura. En el caso de la capital, existen todavía diversas placas en la que se puede leer: «Ministerio de la Vivienda. Edificio construido al amparo del régimen de Viviendas de Protección Oficial». Además, va acompañado del símbolo de las flechas, tan representativo del Franquismo.

También aparecen en los edificios y bloques de viviendas de la ciudad que tienen más de cincuenta años de historia. Hay ejemplos en barrios como Las Protegidas, con símbolos que hacen referencia a la llamada en la época «obra social del hogar». Y en la propia Catedral, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Miguel Ángel Valdivia, incide en que «en el pilar de entrada a la Catedral hay frases contrarias a la Memoria Democràtica, además de las placas con el yugo y las flechas del Ministerio de la Vivienda».

Si la búsqueda se amplía a la provincia, desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén recaen en las fachadas de las iglesias de Begíjar y Porcuna, donde se «pueden ver claras referencias». Del mismo modo, en Andújar todavía hay un colegio que lleva por nombre 'Capitán Cortés' y otro con el nombre 'Ruiz de Gordoa'.

Y una de las más conocidas, los restos asociados al Santuario de la Virgen de la Cabeza, también en Andújar. Allí, a pesar de los intentos y de la apertura del proceso para su retirada, se puede ver el monolito del águila a la entrada del santuario que representa el Franquismo, junto a otros símbolos, como el yugo y las flechas. También hay aún en las vidrieras de la Catedral de Baeza, o en calles con referencias a esta etapa en Alcalá la Real.