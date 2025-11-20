Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las placas franquistas que quedan en la capital, en Millán de Priego. IDEAL
Aniversario

Los símbolos franquistas de Jaén vuelven a estar en el punto de mira

El BOE recoge un real decreto en el que se impulsa la creación de un nuevo catálogo para conocer los emblemas que perduran y proceder a su retirada definitiva

Manuela Millán

Manuela Millán

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:48

Actualización y retirada. Cuando España conmemora medio siglo de libertad y democracia, después de cuarenta años de dictadura y represión, el Boletín Oficial del Estado ( ... BOE) publica un nuevo real decreto en el que se establece la necesidad de crear y actualizar un catálogo en el que se recojan los símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática que todavía lucen las ciudades de España. Una vez localizados, se recoge en este real decreto la obligación de proceder a su retirada definitiva (en aquella época era obligatorio tenerlas localizadas).

ideal Los símbolos franquistas de Jaén vuelven a estar en el punto de mira

