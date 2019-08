No hay signos de que haya habido muerte violenta en el caso de La Carolina según la subdelegada del Gobierno Catalina Madueño informó de que existían denuncias por malos tratos contra el hombre fallecido JESÚS MUDARRA Jaén Miércoles, 28 agosto 2019, 22:38

La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, afirmó que «aparentemente no hay ningún signo de que haya habido muerte violenta« en el caso de La Carolina, donde este martes se hallaron los cuerpos de una pareja en su domicilio, en avanzado estado de descomposición. Si bien, él tenía antecedentes por violencia de género.

Así lo indicó en Andújar, donde participó en la Junta Local de Seguridad Ciudadana, sobre la investigación abierta por la Guardia Civil para aclarar las circunstancias en las que fallecieron la mujer de 43 años y el hombre de 60 años. Todo ocurrió en la noche del pasado martes y debido a la llamada que los vecinos realizaron a la Policía Local.

Según explicó, en un primer momento «respondió Policía Local activada por los vecinos, alertados por el olor que desprendía la vivienda» y después agentes del Instituto Armado se personaron también en el domicilio, ubicado en la calle Pedro Delgado.

Tal y como ya informó IDEAL, todos los indicios apuntan a que no hubo ningún tipo de violencia en las muertes de esta pareja muy conocida en el pueblo. La alcaldesa de la localidad, Yolanda Reche, emitió también las siguientes declaraciones sobre el hallazgo: «En el municipio estamos consternados porque se trata de una pareja, de una familia muy conocida en el pueblo. Por ahora no sabemos qué ha podido ocurrir, estamos a la espera de los resultados de la investigación. Por eso ahora toca ser prudentes, no hacer valoraciones y esperar a que sepamos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Por mi parte solo puedo darle el pésame a sus familiares y conocidos y acompañarles en unos momentos tan duros».

Después de que los cadáveres fuesen levantados la noche del pasado martes, cercanas las 23:30 horas, estos fueron trasladados al anatómico forense donde durante el día de ayer ya se en la autopsia de los mismos. Mientras tanto Policía Judicial pasó la jornada realiznaod la inspección ocular de la vivienda que ambos compartían en la calle Pedro Delgado en busca de pistas que puedan ayudar a descifrar qué fue lo que pasó para que ocurrieran estas dos muertes.

Mientras tanto la localidad vive a medias entre la consternación y la incertidumbre y es que se trataba de una familia muy conocida en La Carolina, pueblo en el que ha sorprendido muchísimo un suceso así. Mientras continúan las pesquisas policiales el pueblo trata de volver a la normalidad.