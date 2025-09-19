Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Estación de tren de la capital, en una imagen de archivo. IDEAL

Siete empresas optarán al estudio informativo que unirá Jaén y Madrid con el bypass de Montoro

La Mesa de Contratación abre el periodo para la adjudicación de un proyecto con un presupuesto base de 634.000 euros

Manuela Millán

Manuela Millán

Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:56

Un paso más para que el bypass a través de Montoro (Córdoba) sea una realidad. Siete empresas optarán al contrato de servicios para la redacción ... del 'Estudio informativo de la conexión de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén', es decir, para el bypass anunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado mes de marzo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estabilizado el incendio forestal en Andújar
  2. 2 Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén
  3. 3

    Ibercaza defiende el papel del sector como herramienta clave en la sostenibilidad ambiental
  4. 4 Fallece un motorista en una colisión múltiple en la A-44 en Jaén
  5. 5 El área municipal de Medio Ambiente analiza los riesgos del arbolado de Andújar
  6. 6 Implicado en un accidente, abandona su coche en mitad de la A-44 en Jaén y se esconde en la maleza
  7. 7 Jaén sigue a la espera de construir los distribuidores Norte y Este
  8. 8 Implicado en un accidente, abandona su coche en mitad de la A-44 en Jaén y se esconde en la maleza
  9. 9

    Ibercaza defiende el papel del sector como herramienta clave en la sostenibilidad ambiental
  10. 10

    «Es una actividad reglada y legal. Matamos cuando podemos cazar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Siete empresas optarán al estudio informativo que unirá Jaén y Madrid con el bypass de Montoro

Siete empresas optarán al estudio informativo que unirá Jaén y Madrid con el bypass de Montoro