Siete empresas optarán al estudio informativo que unirá Jaén y Madrid con el bypass de Montoro

Un paso más para que el bypass a través de Montoro (Córdoba) sea una realidad. Siete empresas optarán al contrato de servicios para la redacción ... del 'Estudio informativo de la conexión de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla con el corredor Córdoba-Jaén', es decir, para el bypass anunciado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, el pasado mes de marzo.

Así se recoge en la Mesa de Contratación, según ha podido saber este periódico, celebrada el pasado miércoles, en la que se abre el proceso de calificación para la adjudicación del contrato. Las empresas que optarán son: Meta Engineering S. A.; Eyser Ingeniería S. L.; Aecom Spain DCS; Ingeropt3 SLU; Ingeniería especializada en obra civil e industrial S. A.; Ardanuy Ingeniería, y la UTE Fulcrum-Tema.

El plazo máximo de ejecución del estudio es de 19 meses. A partir de ese momento, comenzará la redacción y ejecución de proyecto según lo establecido en la ley del Sector Ferroviario. El presupuesto base de licitación que supera los 634.000 euros.

Objetivo del contrato

Este nuevo paso llega después del estudio de viabilidad y tiene como objetivo «el análisis de una nueva conexión, que permitirá en un horizonte más próximo, mejorar los tiempos de viaje entre Madrid y Jaén», se recoge en la memoria justificativa. Así, esta conexión «permitirá el acceso directo de trenes de alta velocidad a la ciudad de Jaén, con una solución alternativa a la del corredor Madrid-Alcázar de San Juan- Linares. Jaén», así como «una mejora mucho más competitiva al actual servicio de viajeros con enlace en Córdoba, que implica un trasbordo en la actualidad».

Este estudio servirá de base al proceso de información pública y audiencia de las administraciones públicas afectadas dentro de lo establecido por la legislación.

El proyecto

Precisamente este contrato del estudio informativo fue el que anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, en su visita a la capital el pasado mes de marzo, para conectar Jaén con la red de alta velocidad y reducir los tiempos de viaje con Madrid. En concreto, apuntó que serán de unas 2:50 horas para los trenes directos y algo más para aquellos que realizan alguna parada.

En un principio serán trenes modelo 480, que alcanzan los 200 kilómetros por hora y están adaptados a las vías con las que cuenta la provincia. Será a través de un bypass a través de Montoro (Córdoba). Además, en aquella visita apuntó que de las alternativas planteadas se ha optado por la del bypass «al ser la más viable, aunque no la más barata», puesto que se cifra en «cerca de 400 millones».

Actualmente, los servicios ferroviarios entre Madrid y Jaén se articulan en dos grandes corredores. El primero es a través de la LAV Madrid-Sevilla, empleando servicios de altas prestaciones, trasbordo en Córdoba y posterior servicio de media distancia entre Córdoba y Jaén. La segunda opción es mediante servicios de media distancia que emplean la línea 04-400, pasando por Alcázar de San Juan.

La conexión ferroviaria propuesta parte del esquema del primero, la LAV Madrid-Sevilla, pero suprimiendo la entrada en la estación de Córdoba y el consiguiente trasbordo. De esta forma, está previsto articular una nueva conexión o bypass entre la LAV y la línea convencional que une Córdoba y Jaén, siendo necesario un nuevo cambiador de anchos. Las líneas ferroviarias que se quieren conectar por el nuevo bypass pertenecen a la Red Básica de las redes Transeuropeas del Transporte.