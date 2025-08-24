Siete empresas firman convenios de prácticas para estudiantes del programa Atenea Los alumnos podrán realizar sus prácticas en estas empresas de cara a final de año, para los meses de noviembre, diciembre y enero

Completar la formación de los jóvenes. El concejal de Empleo e Imefe, Luis García Millán, ha firmado 7 nuevos convenios con empresas de diversos sectores empresariales para que participen activamente en el desarrollo de los itinerarios formativos del programa Atenea.

Estos acuerdos permitirán que los alumnos de este programa de formación puedan realizar sus prácticas en estas empresas de cara a final de año, para los meses de noviembre, diciembre y enero.

Luis García Millán ha subrayado que «desde Imefe estamos aprovechando este mes de agosto para afianzar relaciones con los empresarios de Jaén, hemos firmados convenios para ubicar a nuestros alumnos del programa Atenea en la realización de sus prácticas».

García Millán ha agradecido a todas estas empresas con las que ha suscrito convenios esta semana su colaboración como son Fundación Don Bosco, Agroforestal y Aquatec, las residencias de mayores Amavir y Caridad y Consolación, Claritas Turismo y Acción Laboral.

«Es muy importante la colaboración con estas empresas que pertenecen a diversos sectores todos ellos relacionados con la formación que el programa Atenea impartirá a partir de septiembre para todos aquellos que quieren abrir sus posibilidades de inserción laboral».

En las próximas semanas Imefe seguirá formalizando el compromiso adquirido con más de 30 entidades, perteneciente a sectores clave para el sector económico de la ciudad, para la realización de las prácticas de los alumnos de Atenea.

