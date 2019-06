«Siempre había llegado aunque tuviera sueño, pero esa vez no llegué» Fernando Cañada charla con un joven parado por la Guardia Civil en la mañana de ayer. / M. Á. C. Personas con lesión medular de Jaén conciencian a los conductores en los controles sobre alcohol y drogas en la campaña 'No cambies de ruedas' MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 6 junio 2019, 01:26

Perder el control de un bicharraco de más de 30.000 kilos da miedo. Ver cómo vuelcas con él sobre la nieve, pánico. Juan Antonio Martín, camionero ya jubilado, lo recuerda aún estremeciéndose. «En esa época no se llevaba tacógrafo para ver cuánto tiempo llevabas conduciendo. Había habido otras veces que me había dormido y cuando abría los ojos estaba en la cuneta. Sustos de esos me había llevado unos cuantos. Ese día iba camino de Francia, perdí el control por la nieve y volqué. No me pasó nada de nada. Fue como volver a nacer. Desde entonces conduzco con muchísimo, muchísimo cuidado. Sé de lo que me hablas», explicaba ayer Juan Antonio al volante de su coche parado por la Guardia Civil en la rotonda del km 0,600 de la A-311 en Jaén, mirando con compresión a Fernando Cañada, también camionero hace quince años. Pero él no tuvo su suerte. Cambió las ruedas de su camión por las de la silla de ruedas. Durante la mañana y la tarde contó su historia a los conductores a los que se le daba el alto dentro de la campaña que la Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado esta semana para concienciar a los conductores de la necesidad de mantener la máxima atención mientras se está conduciendo y de control y vigilancia de alcohol y drogas al volante, con el lema 'No corras. No bebas. No cambies de ruedas'.

«Siempre había llegado, no era la primera vez que conducía con sueño, pero aquella noche no llegué. Repartía paquetería de noche y me quedé dormido sobre el volante, me salí de la carretera y volqué. No llevaba puesto el cinturón, que no era obligatorio entonces en los de más de 3.500 kilos, y salí disparado del asiento. Fue instantáneo. Tras el golpe no me podía mover ¿Quién no ha cometido alguna vez una imprudencia? Y como otros días has llegado pues... Yo siempre llegaba, hasta el día que no llegué», rememora Cañada, hoy con 41 años. 26 tenía cuando el accidente y se casaba a los tres meses. No se casó.

Impactados

Quedó afectado de cuello para abajo y sólo mueve desde entonces levemente la mano derecha, lo justo para usar el mando de la silla, no puede ni beber agua. No siente ni mueve nada más de cuello para abajo. Ni si se quema en la ducha o con algún brasero, por ejemplo. Calor, frío, todas las sensaciones se pierden desde el cuello a la punta de los pies. Hoy forma parte de Aspaym (Asociación de personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas) y junto a otros miembros de la asociación estuvo ayer en la A-311 y por la tarde en la Ronda de Los Olivares. Los conductores ponen cara de sorpresa primero al ser parados (sobre todo los más jóvenes, en los que inciden los agentes por ser el grupo de más riesgo), luego de inquietud al ver todo el dispositivo y finalmente de dolor al oír lo duro de la historia, que esperan los voluntarios que cale. Desde luego impacta.

«Recuerdo cómo cortaban los hierros del camión. Cuando llegó el bombero le dije ten cuidado porque veía que me estaba tocando el brazo pero yo no lo sentía. Sabía que algo grave pasaba, pero no sabes hasta qué punto o si tiene cura», aseveró Cañada, seguro de que lo que más les impone a los conductores es verle.

Junto a él estaba Carlos Linares, presidente de Aspaym en Jaén y adalid en nuestra provincia de la campaña. En su caso lleva doce años en una silla, a sus 37. Una perra callejera se le cruzó por la carretera de Cambil, por la que iba con su moto, y sufrió un accidente que le provocó una lesión medular. La velocidad, admite, agravó la situación. El límite estaba en 80 kilómetros por hora y llegó a pasar a 200. El jefe provincial de Tráfico, Juan Diego Ramírez, ponía ayer el acento en el exceso de velocidad, con el reciente caso del futbolista Juan Antonio Reyes como triste ejemplo.

Linares participa ahora en actividades como estas o en los talleres de recuperación de puntos en las autoescuelas de la provincia. «Es importante concienciar. Todavía te encuentras a alguno que te dice que se tomó solo dos cervecitas o que se fumó un porro hace tres días y dio positivo. Pues o dejas de fumar o de conducir, o te arruinas. Uno que dio positivo en drogas dijo que debía ser porque su novia fumaba porros y le había dado un beso antes», rememora.

Los resultados revelan que el aumento de los controles preventivos está favoreciendo un cambio de comportamiento de los ciudadanos, logrando reducir considerablemente el número de automovilistas que conducen bajo los efectos del alcohol.

Más drogas que alcohol ya

Dos de los 28 fallecidos en 2018 en las carreteras jienenses tuvieron como causa el alcohol en el conductor del vehículo. Los dos fueron en vía urbana (Bailén y Jaén). En todo el año 2018, se realizaron 77.849 pruebas de alcohol, con 829 positivos, el 1,06 por ciento. En cuanto a las 3.095 pruebas de drogas realizadas, 1.020 dieron positivas, el 32,9 por ciento. Y es que la cifra de positivos de drogas supera incluso, por primera vez en el conjunto del año, a los de alcohol. 1.020 por 829. En 2017 eran 775 en drogas por 952 en alcohol, según datos de la DGT. Cuando más positivos se producen es a las 2:00-3:00 horas de la madrugada y en los días festivos a partir de las 6:00 horas.

En esta campaña se está prestando especial dedicación a las inspecciones aleatorias del consumo de drogas, que tienen unos efectos más prolongados que el alcohol y unas secuelas mayores.

Tráfico ha pedido a los ayuntamientos que colaboren en esta campaña con su Policía Local para concienciar de no coger el coche si han bebido ni en los trayectos pequeños, ya que es en vías urbanas donde se produce un alto porcentaje de accidentes por el alcohol, en los que en buena parte están implicados peatones.