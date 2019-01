Quien fue a sevilla perdió su silla, quien fue y volvió, a garrotazos se la quitó Opinión | Líneas discontinuas Miles de personas recogen estos días sus despachos en algún edificio de la Junta de Andalucía. Ha llegado el cambio de gobierno y cesan en sus puestos, como cargo de confianza, cuando cesa el/la que los nombró. Detrás de cada uno de ellos hay una historia y a la mayoría le espera el paro, pero a la vuelta de unos días esos mismos despachos volverán a tener dueños. ANTONIO AGUDO MARTÍN y ERNESTO MEDINA RINCÓN JAÉN Sábado, 19 enero 2019, 10:18

Desenchufados

El Poder nunca les ha pertenecido aunque ellos se han empeñado en disimularlo durante cuatro décadas.

Escribo este texto sobre el pitido que marcó el final de la presidencia de Susana Díaz y el inicio de la gestión de Moreno Bonilla. No me fiaba demasiado por si saltaba un 'tamayazo' y me quedaba sobrepasado por la ajustada diferencia que hay en el Parlamento andaluz. Seguro que Simancas aplaude mi prudencia. Pero dicho esto debo encarar la carta de despedida de todos los que ahora, con el cambio de Gobierno, tienen que recoger los apechusques, vaciar cajones y hacer mutis por el foro en este escenario en los que les ha colocado a todos.

Muchos dicen que los que, tras casi 40 años, dejan los despachos oficiales eran enchufados. En cualquier caso los enchufados, como la energía no desaparecen ni se destruyen sólo se transforman y cada mesa que quede vacante será ocupada por otra persona. Los seres humanos somos más iguales de lo que puede parecer y nos comportamos y aspiramos de la misma manera y a las mismas cosas. Una constante invariable. La democracia es, precisamente, el triunfo de la mayoría y ahora se invertirán los papeles: los que estaban en el despacho mirando por la ventana las pancartas, las manifestaciones y los movimientos que exigían mejor sanidad, educación, más carreteras y trenes tomarán el relevo a los que, hasta el otro día, sujetaban las banderas reivindicadoras. A su vez, los parcanteros serán los que se asomen ahora por las ventanillas del coche oficial y vean desde lejos la calle y a los que la ocupan. Ya sé, amigo Medina, que después de 40 años de conexión el cable y el enchufe se hacen uno y cuesta desconectarlos pero hay ya experiencia en estos menesteres. Me remito al largo periodo de Pujol en el gobierno de Cataluña, Bono en Castilla La Mancha o Fraga en Galicia. Pasó lo mismo. Los seres humanos tendemos a apercebarnos, a agarrarnos como lapas a la roca y a la canonjía (fulanillos y sus carguillos), pero finalmente termina triunfando la lógica y la matemática de los escaños.

El Poder nunca les ha pertenecido aunque ellos se han empeñado en disimularlo durante cuatro décadas. Me parece que el destino de los que saldrán de la oficialidad será la calle, la pancarta, la manifestación y la exigencia ciudadana. Bienvenidos sean con el adiós que les han dado las urnas. Eso sí, los que acaban de llegar deben tenerlo muy presente: te aeternum non esse memento.

Seiscientos y pico mil empleos

Puntúa a su favor, sin embargo, la polivalencia. Lo mismo entienden de artes escénicas, que se dan una vuelta por la Consejería de Economía u organizan el sistema sanitario.

Brillante jugada de ajedrez la que realizan los socialistas recién pasados a la oposición. Le ponen crudo sangrante al neonato presidente Moreno Bonilla cumplir su promesa de crear empleo porque para que empiece a cogerle el gusto al asunto los derrotados engrosan las colas del paro con unos pocos miles de cargos que llevaban casi toda su vida en la Junta. Añadido el inconveniente de que son trabajadores no cualificados, sin más preparación para el mercado laboral que sus afanes políticos, los cuales se antojan inservibles en una cadena de montaje industrial, en la aceituna o en el trabajo administrativo de una oficina. Por ende, son personas de edad avanzada, que según los informes de los organismos de empleo son quienes tienen más dificultad para encontrar curro. Puntúa a su favor, sin embargo, la polivalencia. Lo mismo entienden de artes escénicas, que se dan una vuelta por la Consejería de Economía u organizan el sistema sanitario, sin que desdeñen pasarse por los colegios enmendando la plana a los atribulados maestros. ¡Una grave pérdida que tanto caudal de gestión y conocimiento se pierda en las listas de los desempleados! O de la jubilación. Porque con juicioso criterio sostiene mi buen Raúl que si llevan toda su vida cobrando de la Junta estarán prontos a alcanzar el feliz retiro. No quise amargarle la cerveza con la réplica de que lo mismo convierten los hogares del jubilado en focos de oposición mientras alteran el apacible discurrir de las mañanas invernales de dominó y descafeinado con leche pronunciando discursos de revancha que trasmuten a los pensionistas en arietes contra el nuevo gobierno por mor de tornar a sus prebendas y canonjías, magister Agudo dixit. Cabe la posibilidad de que dediquen su paso por los cuarteles de invierno a terminar carreras universitarias que su dedicación a la 'res publica' truncó. En todo caso les quedará la opción de cursar un Máster de vida cotidiana, en el que aprenderán que las cañas cuestan 1.50 euros, tapa incluida, aunque no sean los canapés que sirven en recepciones, inauguraciones y aperturas o clausuras en las Ferias de Muestras de diverso pelaje. Quizá algunos compren los temarios para prepararse unas oposiciones, desposeídos de su puesto en la administración paralela al que llegaron por los inescrutables designios del Partido todopoderoso. Ya lo decía el adagio castellano «nadie es más que nadie». Y todos los telones de acero, antes o después, acaban levantándose.