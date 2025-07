En septiembre no habrá grado de Ingeniería Biomédica en la UJA, pero sí en una universidad privada

Un trámite más, un punto que suele solventarse sin más problemas y que, en esta ocasión, ha supuesto que se trunque el futuro de las ... 60 plazas disponibles para matriculación, con unos 800 alumnos interesados, para el grado de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Jaén. El informe desfavorable en el plan de estudios de este grado de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta, supone que este año no se podrá impartir dichos estudios, aunque se pone la vista en el curso próximo para ello.

Un grado que iba a realizarse de forma conjunta con la Universidad de Granada y que no podrá llevarse a cabo. Habitualmente, los informes de ACCUA son un trámite, en el que las propias universidades van solventados los posibles fallos para que no haya inconvenientes en cursas los estudios. No obstante, en esta ocasión la agencia ha rechazado seis títulos en toda Andalucía, entre ellos el grado de Jaén, y se defienden en que cuenta con «más de un centenar de evaluadores independientes», siendo todos ellos «profesores de universidades de fuera de la comunidad, cuya identidad e información es pública». Recuerdan, en un comunicado enviados los medios, que se puede recurrir la decisión ante el Consejo de Universidad, adscrito al Ministerio, para una comisión independiente que confeccionará un nuevo informe. Si el recurso fuese desestimado, se podría presentar una nueva propuesta a lo largo del mes de septiembre.

Así, los plazos se escapan y la UJA desiste en ofrecer el grado el curso que entra. «Este año no podrá impartirse el nuevo título, no porque no queramos, sino por el deficiente funcionamiento de ACCUA», ha recalcado el rector, Nicolás Ruiz, en una tensa rueda de prensa que ha tenido lugar en el Campus de Las Lagunillas. Ahí ha apuntado que no se renuncia en sí a estos estudios, que son «estratégicos» para Jaén, y que es «solo un freno», para el que se han «articulado diferentes vías para que el grado sea una realidad». Asimismo, ha señalado directamente a la agencia y a la Junta, de quien depende: «Solo espero que la administración competente trabaje en la misma dirección».

Hace referencia a la Junta que, precisamente, este martes instaba a la universidad a «hacer los deberes» y «autocrítica», mientras que en Granada, en un caso idéntico, se ha vivido «una actitud muy distinta». Ruiz lo calificaba de «paradojas de la vida», en una situación que «nos duele a toda la comunidad universitaria y a la sociedad jienense», cuando en la universidad granadina el propio consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, no solo comprende la «frustración» de Granada, de su universidad y sus instituciones y sus empresas por la pérdida del grado de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, sino que la comparte. «¿Por qué en Jaén no es posible un posicionamiento?», se pregunta el rector, e insiste: «¿Por qué no es posible cerrar filas en Jaén? Para mí ese es el centro del debate, y no tratar de desviar la atención con chatarra demagógica».

Desde la Consejería de Universidades responden que el título «no lo presentó Jaén», y por ello las manifestaciones del consejero hicieron referencia a la UGR. Así, el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha reconocido «la excelente labor» de la comunidad universitaria en Jaén, que ha permitido «tener éxitos estos años», pero ha querido recordar al rector que «los últimos 15 años no ha podido implantar ni un solo título, ni grado, máster o doctorado» y que «no escuché al rector protestar por no poder implantar Medicina, cuando fue negada por los socialistas durante una década y, finalmente, aprobada ahora con Juanma Moreno».

Recomienda a Nicolás Ruiz que «haría bien en respetar la independencia» de la agencia ACCUA, y que todos los títulos presentados «se les ha dado el visto bueno», con profesionales «externos» y en el que «no participa la Junta», pues se manejan según «los estándares europeos». «No se está castigando a la UJA, ya se la castigó durante 15 años sin titulaciones nuevas», declara Herrera, y sobre el informe manifiesta que «basta con mejorar lo dicho por los evaluadores». «Querer influir y determinar la evaluación externa e independiente es muy grave», concluye.

Cronología

Nicolás Ruiz ha criticado el modo de actuación, con una cronología que «llama la atención» y deja en «absoluta indefensión», sin «margen de maniobra» para poder ofrecer el curso este año. Ha recordado que la convocatoria de verificación de grados se abrió en 2024 y los informes se recibieron en enero de 2025, mientras que los títulos rechazados, entre los que está el de la UJA, llegaron en abril. Desde entonces, las universidades de Jaén y Granada, y la Politécnica Superior de Linares, «hemos trabajado de forma coordinada para atender las correcciones y propuestas de mejora», presentando el documento a principios de mayo con los cambios requeridos y las deficiencias subsanadas, en un informe definitivo. Sin embargo, se ha considerado desfavorable y fue comunicado el pasado 25 de junio a las dos de la tarde, a una semana de abrirse las matriculaciones. Precisamente, el mismo día en que la Universidad de Loyola de Andalucía, privada, en Sevilla, «recibía un informe favorable de ACCUA por el mismo grado rechazado aquí».

«Al respecto, exigimos las misma reglas del juego y mismas exigencias para poder competir en igualdad de condiciones», declaraba Ruiz, insistiendo en que se trata de una situación «muy grave que afecta a la imagen, reputación y futuro» de la universidad. Así, «por una cuestión de responsabilidad y para ser coherentes», se decide ofertar el título para el curso del 2026, para cuando todos los informes deberían estar aprobados. Fuentes de la UJA señalan que, tal vez, para este caso se podría tener respuesta en septiembre u octubre, pero «no sería justo» para los estudiantes y sus familias tenerlos a la espera, ya que «no hay margen de maniobra».

Sin dirección

El rector ha hecho hincapié en que tanto la universidad de Jaén como la de Granada son «punteras», tanto en ramas de Ingeniería como de Ciencias de la Salud, que «aunando nuestras capacidades», se quería ofrecer un título único en Andalucía «de máxima excelencia» en universidades públicas. Por lo que la decisión de ACCUA es «absolutamente incomprensible».

Una agencia de valoración que, según apunta, «carece de dirección», pues el anterior director «presentó su dimisión hace unos meses». El rector se pregunta «si se han activado todos los mecanismos de control, seguimiento y supervisión necesarios», y se responde con que «todo apunta a que no». De hecho, señala que el informe de ACCUA su argumentación tiene «muy poca o ninguna consistencia».

Por último, ha hecho un llamamiento a la sociedad jienense: «Toca defender la Universidad de Jaén, esto no puede seguir así». Ha agradecido «de corazón» a las personas, instituciones y entidades, sindicatos, organizaciones agrarias y colegios profesionales, entre otros, que han manifestado su apoyo, «demostrando que no estamos solos».

Por otro lado, respecto al otro título de nueva creación que estrenaba este curso la UJA, de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad, ha afirmado que sí se recibió el informe favorable y ayer mismo se aprobaron las contrataciones en el consejo de gobierno. El máster interuniversitario que también era novedad, en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, también ha recibido informe desfavorable y se está solventado. A lo que Ruiz manifiesta que, a pesar de recurrir y arreglar los errores, «el daño ya está hecho».