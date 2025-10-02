Septiembre deja en Jaén 602 parados más Por contra, en términos interanuales, es la provincia andaluza que más ha reducido su desempleo, un 10,13%

E. López de la Peña Jueves, 2 de octubre 2025, 12:20 | Actualizado 13:09h. Comenta Compartir

A las puertas de la campaña de la aceituna, el mes de septiembre ha dejado en Jaén 602 parados más que en agosto. Tras finalizar la época estival y los contratos de verano, llegan las jornadas en el tajo para la recogida de la aceituna a mejorar los datos de desempleados, sin embargo, todavía están en marcha.

Así, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo suma en Jaén 35.760 personas, con un aumento de 1,7% respecto al mes anterior. No obstante, en términos interanuales, la provincia jienense lidera la bajada del desempleo con un 10,13% menos, es decir, 4.032 personas menos que en todo 2024 hasta la fecha actual.

Según datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro sube en Andalucía en 7.116 personas (1,20% más) y se sitúa en 599.727 desempleados. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007.

En Jaén, por sectores, servicios es el que mayor aumento registra (615 parados más) por los ajustes que se producen en el mercado laboral tras la campaña de verano. Le sigue el colectivo sin empleo anterior con 139 parados más. Construcción, con 85 parados menos, mejora sus cifras en septiembre, seguido de agricultura (-41) e industria (-26).

La CEJ hace una valoración negativa del incremento del paro en septiembre, y apunta que «los costes laborales de las microempresas se han disparado un 25% en seis años, lo que se traduce en menor capacidad para crear empleo y mayor riesgo de desaparecer».

En este contexto, la organización empresarial reitera la necesidad de «dirigir la política económica hacia un modelo que incentive la actividad empresarial y la productividad de las pymes, destacando que medidas como el nuevo registro de horario digital supondrá un endurecimiento más de las obligaciones empresariales con un importante impacto económico sobre la cuenta de gastos».

Estacionalidad

Desde UGT señalan que las trabajadoras andaluzas en paro también ven incrementado su peso relativo, siendo el 61,89% del total, respecto al mes anterior, cuando eran 60,10%. Así, «la consecución real y efectiva de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, continúa siendo uno de los más importantes objetivos sindicales para este nuevo otoño», subrayan.

«Es fundamental continuar avanzando en la calidad del empleo y en desterrar la precariedad del seno del mercado laboral andaluz», dicen desde UGT, y añaden: «En este sentido, junto a la parcialidad involuntaria, la inestabilidad y los reducidos salarios, la siniestralidad sigue siendo su mayor exponente, conllevando además auténticos dramas sociales, familias destrozadas y vidas perdidas en el trabajo».

CSIF también «lamenta» la subida del paro. «El crecimiento del desempleo refleja la vulnerabilidad del mercado laboral provincial, muy dependiente de campañas estacionales», manifiesta Juan Carlos González, presidente de CSIF Jaén, quien hace hincapié en que el menor dinamismo de nuestra provincia frente a otras provincias evidencia la necesidad de una atención política y económica diferenciada y solidaria.

Asimismo, CC OO apunta al «choque» de creación de contratos y la subida del paro. «La contradicción es evidente: se firman más contratos, incluso indefinidos, pero sube el paro y cae la afiliación. Esto demuestra que seguimos atrapados en la precariedad y la rotación laboral. La juventud y las mujeres son, otra vez, los grandes damnificados», afirma Joaquín Armenteros, secretario de empleo de CC OO Jaén.

«Podríamos reiterarnos en el discurso de cambio de modelo productivo de la provincia que venimos exigiendo pero en esta ocasión me gustaría hacer hincapié en el refuerzo de los servicios públicos de empleo, con más orientadores laborales y estudiar la posibilidad de un plan de choque comarcal en las zonas más precarizadas de la provincia», asegura.

Creación

Por su parte, el PSOE de Jaén manifiestan que «el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a hacer historia en la provincia de Jaén y logra la cifra de paro más baja en un mes de septiembre de los últimos 18 años al quedarse por debajo de las 36.000 personas».

«Pese a todo el ruido y la crispación que montan la derecha y la ultraderecha, la realidad es contundente: las cosas funcionan, el paro baja hasta niveles históricos y no sólo creamos empleo, sino que es un empleo de calidad gracias a la reforma laboral, con más contratación indefinida que nunca», sentencia Raúl Martínez, secretario de Empleo del PSOE de Jaén.

El PP de Jaén ha manifestado «la sensación agridulce» tras conocer los datos del paro del mes de septiembre. «En términos interanuales seguimos restando parados en la provincia de Jaén, aunque en septiembre hayan subido como viene siendo habitual al finalizar el verano», ha explicado el senador popular, Javier Bermúdez.

Pero «poco a poco, las buenas políticas de empleo de Juanma Moreno van metiendo a Jaén en la ola de la creación de empleo», dicen, y añaden: «Más despacio, pasito a pasito, dada la nefasta situación económica en la que el socialismo dejó a la provincia, precaria y sin empleo».