El señor Scrooge está de campaña Como el prestamista del cuento de Dickens, muchos de nuestros políticos se han quedado sin Navidad. Unos para ganar y otros para mantener. El espíritu navideño saltó por el balcón del Ayuntamiento de Jaén en el último pleno y la Junta en funciones hace limpia contrarreloj JOSÉ M. LIÉBANA Domingo, 23 diciembre 2018, 16:27

Castigados, caminan presurosos por la misma acera de todos los días para evitar que les distraigan con monsergas buenistas, como al protagonista avaro de Cuento de Navidad. El 2-D les hizo la pascua. Unos, porque pierden el sillón o temen perderlo; los otros, porque ven la ocasión de sentarse en él, en Sevilla, en la plaza jienense de San Francisco y hasta en La Moncloa.

CÁRDENAS ROQUEDAS

¡Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas, por donde traza el Duero su curva de ballesta, en torno a Soria!. Cárdenas, Rosa, la concejala de Servicios Técnicos Municipales de la capital, arremete contra los socialistas, que denunciaron las facturas del cloro de oro de las fuentes de Matinsreg. Los socialistas, que no habían hecho mucha sangre con el tema de su imputación judicial, la vena del cuello se les termina de hinchar y el espíritu navideño de otros años en el pleno de diciembre sale huyendo entre improperios. Y eso que el pleno no tenía ni mociones para no pelearse y que duró una hora. Da igual. Hay ganas y el ambiente exterior no ayuda, ¡obscuros encinares, ariscos pedregales, calvas sierras!

LAS URGENCIAS DE LA JUNTA

El Gobierno andaluz en funciones echa horas extra. Tienen que cerrar la carpeta de 37 años y limpiar la era antes de que llegue a San Telmo Moreno Bonilla, el renacido, el hombre que susurraba a las vacas, junto al multidireccional Marín, al que llamó «perro de compañía» de Susana Díaz y ahora es el mejor amigo del hombre.

Y en esa urgencia juntera, presentan la Unidad de Atención del Ictus y anuncian la eliminación de las habitaciones hospitalarias con tres camas, en las que se echaron a dormir durante años sin ver el peligro de perder la Junta. Urgencias para cerrar proyectos y que no se los apropie quienes llegan con la Ciudad Sanitaria bajo el brazo, ya mismo, a la vuelta de la esquina, que llevan más de una década prometiendo, desde los tiempos de Javier 'campeón' Arenas.

Porque, postureos al margen, el acuerdo de gobierno está hecho, aunque tengan que quedar para cenar en Nochebuena e invitar a Vox al mazapán y la zambomba. El PSOE andaluz intenta a la desesperada poner rojos a los naranjas con la ultraderecha. Ciudadanos pone carita de molestos. 'Mariquilla' Férriz les mienta las alcantarillas, que si Bonilla le pone los cuernos, que si el doctor Jekill y míster Hyde y que no se puede sorber y soplar a la vez. Anda que no.

REYES HIPERACTIVO

Y las Navidades para los socialistas tampoco son como las de antes. Con la Junta perdida, Sánchez funambulista, Cataluña a flor de piel, Rivera & Casado echando gasolina y las elecciones a la vuelta de mayo, Reyes 'Midas' ha tocado zafarrancho de combate. Están en juego las alcaldías y la propia Diputación, último reducto socialista tras la debacle del 2-D y temen el uno y trino de la derecha.

ALCALDE FERROVIARIO

Y Javier Márquez, vicario de Casado en la tierra del Santo Reino, que hace ocho años pasaba por allí y ahora es 'zoon politikon', lo mismo habla de que van a por la Diputación que pide el AVE para Jaén, ahora que Rajoy es registrador de la propiedad. O habla del tranvía, que ya ve inaugurando con Moreno Bonilla, el renacido, el hombre que susurraba a las vacas y por lo que se ve también a Autobuses Castillo. Lo que no consiga Márquez. Cuqui 'for president'.