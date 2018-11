Ángeles Férriz: senderista y 'tumbagigantes' Ángeles Férriz posando en la fuente de la Plaza de la Libertad de Jaén capital. / MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS «Mis mejores amigos me los ha dado la política», afirma la elegida para liderar la lista socialista en el fortín jienense, licenciada en Derecho y con otras dos carreras iniciadas MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS JAÉN Martes, 27 noviembre 2018, 01:02

SUaventura comenzó combatiendo contra un gigante. Su 'aventura política', al menos. Luchando y tumbándolo. Logró así convertirse en una de las alcaldesas más jóvenes de la provincia de siempre, aunque el logro en sí era el de ganar al 'icono' de la derecha Ramón Palacios. Le sacaba 58 años. Y una niñata de 29 se atrevía a plantarle cara, a él que había sido alcalde siete años más de los que ella llevaba en el mundo. Y siendo «un animal político», como le definió otro, Gaspar Zarrías, socialista y adversario, por ende. Ángeles Férriz (La Carolina, 1978) le quitó la alcaldía en las urnas. Lo hizo además saliendo victoriosa de una campaña que recuerda como «muy sucia, ahora que estamos inmersos en campañas sucias, acusándome de cosas muy fuertes», de índole personal, lo que le llevó a salir en medios nacionales y acrecentar su figura. A todo ello respondió con humor. Sacaba una pancarta por el pueblo en la que podía leerse: 'En La Carolina, el cacique nos lo bebemos'.

Sin tapujos ni miedo. Soltó el bastón de mando en esa legislatura por una moción de censura, pero su carrera política había despegado, siendo vicepresidenta de la Diputación, número dos del PSOE de Jaén y ahora parlamentaria andaluza. A sus cuarenta primaveras lo ha sido casi todo. Desde hace dos otoños, eso sí, conduce con más cuidado y aventuras fuera de la política como las de lanzarse en parapente (lo ha hecho en dos ocasiones en El Yelmo) las ha aparcado. «Y justo a esta hora, hace dos años, mi mundo giró 180 grados y desde entonces, mi sonrisa siempre llega antes que yo...», reza uno de los últimos mensajes en redes sociales de la cabeza de lista del PSOE por Jaén para las elecciones andaluzas del 2-D. Lo que llegó hace dos años fue su hijo Dani. Lleva como primer apellido el suyo. Legalmente. «Lo consensué con mi pareja. Una posibilidad que debemos a José Luis Rodríguez Zapatero», recalca. Como ella luce el de su madre, quien también estudió Derecho en Sevilla en las mismas aulas y la crió sola junto a sus dos hermanas pequeñas después de que su padre desapareciera del mapa.

«Tuvo que esforzarse mucho, es un ejemplo de superación para mí: dejó de estudiar cuando conoció a mi padre, nos crió a las tres sola y trabajando retomó los estudios para acabar Derecho», recuerda.

En aquella época, bien chiquitita, Ángeles Férriz quería ser jueza. Aún le gustaría. Aunque el gusanillo de la política, asegura, le corría por las venas ya entonces. Su abuelo le llamaba «la abogaílla de los pobres», por cómo defendía siempre las causas perdidas. Fue la delegada de clase en el colegio, representante de los alumnos en el instituto y después en la universidad (llegando a ser de los portavoces de los Estudiantes de Derecho de España).

Jueza, periodista y más

«En esta vida hay que estudiar para no depender de nadie», le decía su madre. Lo hizo becada desde el instituto. Y viviendo durante años en una vivienda social. «¿Cómo no voy a ser socialista? Eso que hizo, por ejemplo, Felipe González (uno de sus referentes) es lo que me ha permitido llegar adonde he llegado. El mejor legado que uno puede dejar es que, gracias a eso, yo, cualquier persona, puede presentarse a la misma plaza que el hijo de Patricia Botín. Nunca he pasado hambre pero sí dificultades», aclara.

A los 18 años entró en el partido. Durante la carrera, para costear gastos, hizo trabajillos de verano, como de camarera en hoteles de la Costa. Preparándose las oposiciones la política cobró fuerza en su vida y descubrió su «auténtica pasión».

Una de sus primeras acciones en La Carolina con el partido fue la de repartir condones a las puertas de los institutos. «Y en un pueblo muy de derechas y conservador, que incluso se negaba a darlos en las farmacias», recalca.

Está dada de alta en el colegio de abogados de Jaén, aunque como 'no ejerciente'. Ha empezado además otras dos carreras que la falta del tiempo le ha obligado a aparcar: Periodismo en Sevilla y Ciencias del Trabajo en la UJA.

De Manu Sánchez y Carrasco

«Mi móvil lo tiene todo el mundo. En La Carolina, todo el pueblo. La política no me ha cambiado en absoluto, para lo bueno y lo malo soy la misma. Mis mejores amigos me los ha dado la política, eso sí, es la familia que tú eliges. Y trato de cuidarlos muchos», asegura.

Habla de forma apasionada de prácticamente todo, haciendo hincapié en que «no hay mayor recompensa que cuando has participado de algo y ves que mejora en algo la vida de alguien y te dice gracias».

No está casada «ni se va a casar», aunque sí que lleva doce años de relación con su marido, empresario y de Jódar aunque le conozcan por sus viajes de negocios y su piel y pelo «claritos» como 'El polaco'. «Tengo suerte, entiende mi pasión por la política», subraya.

Enamorada también del queso, sobre todo del de la Sierra Sur, y del senderismo (ha hecho siete veces el camino de Santiago), recomendando en la provincia la ruta del río Borosa y la Cerrada de Elías, en Cazorla y Segura. En los grupos suele ser la encargada de las quedadas o de organizar si hay que comprar entre todos lotería, verbigracia. Ardua tarea. Le encantaría tomar una cerveza con el cómico Manu Sánchez, Manu Carrasco y Vanesa Martín.

Vive en La Carolina y pese a tener que estar muchos días en Sevilla prefiere hacer kilómetros. «No le quiero quitar a mi hijo la gozada de crecer en un pueblo. Además, nos conocemos todos y da mucha tranquilidad», enfatiza. Está, añade, «más relajada y sensata desde que nació». Fue un hijo muy deseado, con 38 años ya la madre, y es su motor para hoy y para el mañana: «Es lo primero que hay en mi vida, todo el ocio que me queda se llama Dani. Esto va a sonar muy político pero me preocupa dejarle un mundo mejor».