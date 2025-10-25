Senderismo, acampada y gastronomía: A la búsqueda de actividades en familia

Enara López de la Peña Jaén Sábado, 25 de octubre 2025, 19:15 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

No hay edad para disfrutar de una buena acampada y es lo que se está observando en la edición de este año de Tierra Adentro, XXIII Feria de Turismo Interior de Andalucía. Jóvenes y mayores muestran su interés en los puestos que tratan sobre zonas de camping y la manera más sostenible de disfrutar de la naturaleza.

Así lo destacaba Sergio Capilla, de Camping el Cantonet, de Albanchez de Mágina. «Cada vez hay más gente joven que se apunta, sobre todo a actividades, como el senderismo, que hasta ahora solían realizar más las personas con más edad», afirmaba. Y es que son unos cuantos los que se han acercado hasta el stand, el suyo y los de alrededor de la misma temática, para informarse.

«La gente se interesa y pregunta, se han parado bastantes para saber más de la zona, que al ser un sitio tan pequeño no lo conoce», comentaba. Es el octavo año que están en Tierra Adentro y han observado un aumento del número de visitantes y de futuros clientes, «se nota que la gente sale más», matizaba. En general indicaba que a su zona de acampada «suele venir gente de todas las edades, en especial jubilados, y extranjeros», aseguraba. Y es que contar con tiempo extra para poder salir y disfrutar es un plus en estos casos.

Ampliar E. L.

Es lo que les ocurre a Lola Expósito y Antonio López, él lleva más tiempo jubilado, mientras que ella acaba de «estrenarla». Es la primera vez que acuden a Tierra Adentro y, aunque no van con un objetivo claro o buscando nada en particular, sí saben que necesitan «entretenimiento». «La feria es muy interesante, nos está gustando mucho», comentaba Lola, mientras que Antonio señalaba que les ha llamado la atención las rutas de senderismo y demás actividades «de la tierra de adentro». Admite que la acampada «no es lo suyo», pero que la aventura de naturaleza sí les llama «un poquito».

Óscar García, de Jaén capital, han venido varias veces a Tierra Adentro, para saber un poco más de la provincia, de Andalucía, pero sobre todo de Jaén, «que siendo de aquí no conocemos realmente o lo que puede aportar». Ha ido con su pareja y su hija, de casi año y medio, y les ha llamado la atención «la cantidad de aceites, comida y, en especial, la de campings que hay, es algo muy bonito y para la familia es ideal», subrayaba. Este año han empezado a practicar el arte de las acampadas y «nos está gustando mucho», por lo que es lo que más les interesa de la feria.

Ampliar E. L.

«Según vaya creciendo la niña nos gustaría hacerlo más y tenemos un perrito, por lo que esto ayuda a estar en familia y a divertirnos», aseguraba mientras visitaban la zona de Degusta Jaén, con la pequeña que no perdía detalle de su alrededor.

Día de mascotas

El sábado por la mañana ha tenido lugar una exhibición canina a cargo de un adiestrador de la escuela torvi en la 'Mascotada', en el mismo recinto de Tierra Adentro y enmarcado en sus actividades. De hecho, los dueños con perro podían acceder al lugar de manera gratuita, mientras que los demás debían pagar 3 euros para acceder.

Así, según indicaban desde la propia organización de Ifeja en sus redes, han participado 35 perros de diferentes razas, donde se han premiado seis ejemplares: perro más grande, más pequeño, simpático, obediencia, elegancia y mejor presentado.