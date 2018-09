Cuando el Sena se trasmutó en el río Llobregat Opinión | Líneas discontinuas El propósito del exministro francés Manuel Valls de hacerse con la Alcaldía de Barcelona y entrar en la batalla electoral, más que poner de los nervios a Agudo y Medina por 'intrusismo territorial', lo celebran como si se tratase de 'agua de mayo' en este desbarajuste político catalán y español Manuel Valls / EFE ANTONIO AGUDO MARTIN y ERNESTO MEDINA RINCÓN JAÉN Sábado, 29 septiembre 2018, 14:42

Rösta for oriundos

Qué las plantillas electorales se amplíen y acaben con este reductor localismo centrífugo e inmovilista.

Está la política española como liga de fútbol en los años 70. Constreñida por unas elásticas demasiado ceñidas y unos pantaloncillos cortos a la ingle que hacen resaltar las vergüenzas de los peloteros. Todo está cómo desvaído, descolorido como aquellos cromos en los que salían Barrachina, Pujol o Amancio. Está el banquillo estancado y urgido de un revulsivo como el que supuso el invento de los oriundos cuando estaba prohibido fichar a extranjeros y la autarquía futbolística. Lo mismo pasa ahora en los partidos políticos. Ensimismados y endogámicos se resisten a que entre savia nueva y fresca que revitalice las escuadras a la hora de saltar a la cancha electoral. Así que ante aquella necesidad imperiosa alguien le hizo un regate a la legalidad y se inventó lo de los oriundos. Fue un terremoto. Seguro que los colchoneros de pro, como mi vecino de página, recuerdan la llegada del gran Iselín Santos Ovejero, el cacique del área, uno de los pocos futbolistas que fue capaz de derribar una portería de un balonazo. Fue la puerta por la que entraron oriundos y oriundables. Todo cambió en la liga de fútbol: Eduardo Anzarda (Real Madrid y Betis), Miguel Ángel Adorno (Valencia y Alavés) u Óscar Rubén Valdez (Valencia): una larga retahíla de dudosos descendientes de españoles.

Me gusta el fichaje de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia, para la candidatura a la Alcaldía de Barcelona. Me llena de esperanza. Ojalá que sea el Ovejero de esta época y podamos elegir a concejales y diputados llegados del frío o del trópico. Tener un alcalde en Jaén que se llame Malcom O'Hara que guste de amplias zonas verdes que le recuerden a los Highlands. Un diputado apellidado Svensson que sea capaz de traernos un IKEA y explicarnos en los plenos como se monta una estantería Bekväm. Un delegado brasileño que se pirre por la capoeira y por ponerle ritmo y sentido a la salsa presupuestaria. Bienvenido sean Valls y otros muchos como él. Extranjeros que amplíen los horizontes de nuestros políticos. Que vengan oriundos que agranden los perniles de los calzones y acaben con la moda de las camisetas sobaqueras. Qué fichen otra vez a Iselín Santos Ovejero y con un dribling le parta la cintura a esta mediocridad consanguínea que nos abruma. Qué las plantillas electorales se amplíen y acaben con este reductor localismo centrífugo e inmovilista que nos fija al mismo roal de siempre.

Erasmus municipal

Se internacionaliza Cataluña donde querían levantar fronteras medievales.

Las grandes orquestas de música clásica tienen un director titular, lo que no obsta para que con frecuencia ofrezcan el pódium y la batuta a un maestro de renombre que suele conocerse por director invitado. Además del prestigio de asociarse con un afamado concertista las formaciones sinfónicas sacan a los instrumentistas de sus hábitos y los obligan a adaptarse a nuevas formas de trabajo y ensayo, o a renovar su repertorio, de manera que algunas transitan de las partituras de Beethoven o Mozart, senderos ya agostados por frecuentes, a obras menos habituales o contemporáneas. Crece la calidad de la orquesta al someterse a otro tipo de entrenamiento y dirección, pero quien sobremanera sale beneficiado es el melómano, que disfruta de un progreso constante, apreciable en cada compás.

Supongo que los programas Erasmus tuvieron como origen la costumbre, que bebe de la misma fuente que lo expuesto, de los profesores visitantes en las universidades europeas, gracias a lo cual se compartían conocimientos y experiencias para que el saber fluyera como un bien común. Quizá los estudiantes de Erasmus no aprovechen tanto sus estancias en el extranjero, pero tengan por seguro que esos intercambios han hecho más por el paneuropeísmo que millones gastados en propaganda. Y sobre todo han ido limando con una erosión irreversible el aldeanismo de muchos futuros profesionales que delataban su rudeza mental cada vez que proclamaban que ante la iglesia de su pueblo ya se podía quitar la Basílica de San Pedro. Es obvio que quien nace lechón muere marrano, pero a algunos viajar, como poco, les mejora la calidad cárnica y la tersura del tocino.

El provincianismo catalán, que ha querido revestirse de víctima con apelaciones a una amalgama confusa de explotación, incomprensión y colonialismo, tiene que estar aturdido con la candidatura a la alcaldía de Barcelona de alguien que fue primer ministro socialista en Francia. Se internacionaliza Cataluña donde querían levantar fronteras medievales. A ver cómo explican que Cataluña además de limitar al este con el Mediterráneo tenía por lindes al norte, al sur y al oeste su propio ombligo, era falso que «España nos roba» y el seny se había transmutado en un tres por ciento. Posiblemente peque de optimista, pero albergo la esperanza de que hasta los más irredentos vislumbren en su ceguera pueblerina que la estrella solitaria -ni que fueran Texas, y así tampoco- pinta poco frente a la estelada bandera azul europea.