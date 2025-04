La Semana Santa se despide con una sensación «agridulce»

Una Semana Santa más benévola que la de 2024 en el sentido meteorológico, pero que de igual modo deja una sensación «agridulce». El presidente de ... la Agrupación de Cofradías de Jaén, Francisco Sierra, emplea esa palabra al hacer balance de este año. Todas las hermandades de la capital han salido a excepción del Silencio y el Resucitado, que suspendieron sus estaciones de penitencia por la lluvia. En este sentido, el Martes Santo fue el día más complicado: el Divino Maestro y la Clemencia tomaron la decisión de salir porque al principio de la tarde hacía sol, pero luego tuvieron que refugiarse en la Catedral. El Silencio, viendo la evolución del tiempo, suspendió. «El hombre propone y Dios dispone», apunta Sierra.

Tras lo acontecido ese día, las agrupaciones musicales mostraron su «profundo malestar» porque no se les permitió refugiarse en la Catedral, queja que trasladó el Consejo de Bandas en un comunicado y que Francisco Sierra no comparte. «Respeto todas las opiniones, pero estoy totalmente en desacuerdo con ese comunicado porque ellos saben que nunca han entrado a la Catedral las bandas. Ni aquí ni en Sevilla ni en ningún lado, como así me lo han manifestado después varios componentes de ellas», esgrime. Según el presidente de la Agrupación de Cofradías, la Buena Muerte ofreció cobijo a dos bandas en su casa hermandad.

La Lanzada

Polémicas al margen, la Semana Santa de 2025 se recordará en la historia cofrade de la ciudad como la de la puesta de largo de la Lanzada, que hizo su primera salida procesional en la mañana del Jueves Santo. «Fue una alegría y la gente disfrutó con una nueva hermandad más en la calle», en palabras de Sierra. Con la Lanzada son ya 21 las hermandades de pasión en la capital.

Para Sierra, el Jueves Santo «brilló más que el sol» con la Lanzada, la Vera Cruz, la Expiración y el Gran Poder. Además, los jienenses se echaron a la calle en la Madrugada del Viernes Santo para acompañar al 'Abuelo' y a su madre. Una jornada de luto y recogimiento que concluyó con el Santo Sepulcro y la Soledad.

Si bien el jueves y el viernes hubo pleno de cofradías en la calle, el Domingo de Resurrección dejó una estampa diferente. Por los alrededores de San Ildefonso no se oyeron las campanillas de los niños y niñas de la Cofradía del Señor Resucitado y María Santísima de la Victoria anunciando que Jesús está vivo, pero esta buena nueva se celebró en el templo. Ahora comienza la cuenta atrás para el próximo Domingo de Ramos.