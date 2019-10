Semana clave en la Audiencia para los recursos de Matinsreg IDEAL Entre ellos se encuentran el del exalcalde de Jaén, dos de los concejales de su equipo y los del propio Ministerio Fiscal R. I. JAÉN Lunes, 7 octubre 2019, 03:17

La Audiencia de Jaén tiene previsto para esta semana que comienza el 7 de octubre la resolución de los seis recursos referidos a Matinsreg, también conocido como caso de las fuentes, y que fueron presentados contra el auto de procesamiento dictado por el juez instructor.

Entre los recursos se encuentran el del ex alcalde de Jaén José Enrique Fernández de Moya (PP), y los que fueran concejales Manuel del Moral Negrillo (PP) y Miguel Ángel García Anguita (PP), así como los del propio Ministerio Fiscal.

Después de varios meses de estudio, la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha fijado el 7 de octubre como fecha de referencia a partir de la cual los tres magistrados que la conforman estarían en disposición de deliberar y tomar una decisión sobre los recursos de apelación presentados.

En definitiva, será este tribunal el que al resolver los recursos determine quién de los nueve procesados que hay en la causa se sentará en el banquillo de los acusados y por qué delitos.

En la causa aparecen como procesados junto al el exalcalde de Jaén, y de los dos concejales antes citados, el empresario y considerado «conseguidor» de la trama, J. M. A., su hija A. M. F. y su yerno R. G. C., así como el técnico municipal A. S. G. y los empresarios L. G. V. e I. H. C. Los delitos que se les imputan, aunque no a todos por igual, son cohecho, prevaricación, malversación y falsedad documental.

Una vez que el tribunal haya resuelto a la vez todos los recursos presentados contra el auto de procesamiento, el tribunal plasmará su decisión en autos que en los próximos días serán notificados a las partes. A partir de ese momento, el señalamiento para el juicio por Matinsreg estará más cerca.

Origen

El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos «inflados» a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado 'a dedo' el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.

El auto inicial recogía que Fernández de Moya como alcalde de Jaén «vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento». En dichos reparos «se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén».

Además, las facturas que la empresa pasaba al cobro recogían supuestamente trabajos que no se habían realizado, o a los que se incluían un número de horas y operarios que no se correspondía con la realidad y materiales cuyo precio en el mercado estaban muy por debajo de lo que luego desde Matinsreg facturaba al Ayuntamiento. De hecho, el perjuicio causado a las arcas del Ayuntamiento de Jaén se ha situado en el entorno de los 4,2 millones de euros.

Entre todos los recursos presentados, las miradas están puestas en el interpuesto por el Ministerio Fiscal, que ha pedido que decaiga la acusación contra José Enrique Fernández de Moya (PP), como presunto autor de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El Ministerio Público solicita el sobreseimiento y archivo de diligencias referidas a Fernández de Moya.