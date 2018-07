Segunda vida para cabinas telefónicas de la capital como puntos de información turística Cabina telefónica de la capital jienense. / M. Á. C. El Ayuntamiento planea también habilitar un parking de autocaravanas «totalmente digitalizado» o poner en valor el Raudal de la Magdalena MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 24 julio 2018, 00:49

Aquel cubículo donde Clark Kent se despojaba de la chaqueta y las gafas para convertirse en Superman o Tippi Hedren se guarecía de los pájaros de Hitchock desaparecerá pronto de nuestras ciudades oficialmente después de que el Gobierno no obligue a partir del próximo ejercicio a Telefónica a hacerse cargo de ellas y no ser ya en su mayoría rentables. No obstante, no todas desaparecerán del paisaje urbano de nuestro país; algunas gozarán de una segunda vida. Así ocurrirá en Jaén. El Ayuntamiento tiene previsto dar una segunda vida a las cabinas telefónicas convirtiendo algunas de las antiguas en puntos de información turística con datos actualizados al instante y con la posibilidad de recargar los móviles. La concejala de Turismo y Promoción Económica, Rosario Morales de Coca, indicó ayer que «ya se han establecidos los contactos necesarios para poner en marcha esta idea que acercará al visitante a la vida cotidiana y a los recursos turísticos de Jaén».

La iniciativa se enmarca en la propuesta que desde el Ayuntamiento jienense se realizará a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía dentro del Plan de Turismo de Grandes Ciudades, que tendrá un plazo de ejecución de cuatro años y que recoge otros siete proyectos más. «Elegiríamos cabinas estratégicas en clave turística, entre dos y cuatro en principio, del casco histórico, parque de la Victoria, y proximidades a las zonas hoteleras», añadió la concejala.

Incluiría «la digitalización de la ciudad y los servicios. Es un proyecto de Telefónica, con la transformación del teléfono tradicional con una pantalla digital», apostilla. Se incluiría información turística y fundamental de la ciudad y todos los eventos y actividades previstas a corto plazo. Esa pantalla serviría además como un cargador USB para los teléfonos móviles. En la provincia de Jaén aún subsisten cerca de 350 teléfonos públicos -en los noventa había medio millar-.

Otra de las iniciativas propuestas en este plan de turismo es la creación de un espacio para autocaravanas y para el que ya se están estudiando varios puntos de la ciudad que deben tener unos requisitos como puntos de luz o accesos. El lugar propuesto y que cumple con estos requisitos se sitúa en las proximidades de las instalaciones de la Policía Local, en la carretera de Granada, donde los puntos de luz y de agua ya se tienen.

«Está en el acceso a la ciudad, próximo a poder coger el autobús y no interfieren en el tráfico las caravanas. Si se viera un impedimento se buscaría otro sitio, pero pensamos que ahí es idóneo», subrayó Morales de Coca. La intención es hacerlo «moderno, totalmente digitalizado, el cobro, el acceso, las reservas online...», explica la concejala. La idea sería hacerlo mediante claves telefónicas como ya se realiza en algunos hoteles.

Más luz en el Castillo

Se pretende además implementar un plan de accesibilidad universal (física, psíquica y sensorial) hasta acciones de márketing para dar a conocer el patrimonio de la capital y que el turista y planifique su visita. También mejorar la iluminación de determinadas áreas del Castillo de Santa Catalina como el patio de armas; señalizar el sendero islámico; y el diseño de alternativas para desestacionalizar el turismo.

Del mismo modo se contempla adecuar el raudal o la fuente de la Magdalena, lugar histórico de la capital situado en la plaza que lleva su mismo nombre y frente a la iglesia parroquial de La Magdalena. Abasteció a las antiguas poblaciones de Jaén e incluso sirvió de base a la célebre leyenda del lagarto.

En total, ocho proyectos que precisan un presupuesto de 500.000 euros y que contarán para realizarse con una subvención «diferente» porque «se apoya en la colaboración continúa entre la Consejería de Turismo y el Ayuntamiento» y cada administración aporta el 50 por ciento del presupuesto.

«Nosotros ya hemos presentado un dossier explicado estas iniciativas realistas y que han surgido de un exhaustivo estudio y dando cabida a algunas de las propuestas surgidas de reuniones con los empresarios del sector», afirmó Morales de Coca. Se ha hecho, según recalcó a este periódico, de forma conjunta con los técnicos de la Junta de Andalucía, por lo que se espera el 'visto bueno' cuanto antes, con su publicación en el BOJA.

«Estas iniciativas vendrán a crear una imagen turística de la capital marcada por la calidad. Se reforzarán los productos que ya se ofertan y que aumentará el valor turístico del patrimonio ya existente», subrayó Morales de Coca. Todas las ideas «tienen como meta final la potenciación de la identidad jienense, señas que se caracterizan por el buen trato al visitante».

«Con los pies en la tierra»

«Jaén tiene mucho potencial y desde el Ayuntamiento estamos trabajando con proyectos ejecutables porque queremos colocar a la capital en un lugar destacado dentro del turismo exclusivo y de calidad. Es un proyecto hecho con los pies en la tierra. Anteriormente ha habido un macroproyecto muy ambicioso y muchas cosas se quedaron a medias y ahora estamos pagando intereses de demora. Este plan asume la realidad».