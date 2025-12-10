Segunda jornada de huelga médica: seguimiento del 20,83% en la provincia

La segunda jornada de huelga contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad tuvo un seguimiento del 20,83% en la provincia de ... Jaén, según los datos ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

Este miércoles fue el segundo día de paro de los cuatro convocados, hasta el 12 de diciembre, por el Sindicato Médico Andaluz (SMA).

A nivel andaluz el seguimiento fue del 34,1% de la plantilla de médicos (30.000 en total), dos puntos superior al del primer día de huelga, con un 32%, según los datos que facilitó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El primer día de huelga obligó al Servicio Andaluz de Salud (SAS) este pasado martes a cancelar 36.000 consultas en Atención Primaria, 22.000 consultas externas, 670 cirugías y 20.000 pruebas diagnósticas. Así lo trasladó el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en declaraciones a los medios, en las que exigió al departamento de Mónica García que «se siente de una vez por todas a negociar» y que «retire el borrador del Estatuto Marco por ser inviable».

Para este jueves, 11 de diciembre, hay prevista una concentración en la puerta del Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén a las 11:30 horas «por un marco normativo capaz de reconocer la singularidad» de esta profesión y por un «estatuto propio».