Profesionales médicos muestran su hartazgo en una protesta. EFE

Segunda jornada de huelga médica: seguimiento del 20,83% en la provincia

El 11 de diciembre hay prevista una concentración en la puerta del Hospital Médico-Quirúrgico de Jaén a las 11:30 horas «por un estatuto propio»

A. C.

Jaén

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 20:46

La segunda jornada de huelga contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad tuvo un seguimiento del 20,83% en la provincia de ... Jaén, según los datos ofrecidos por el Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

