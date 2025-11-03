La segunda fase de remodelación de la plaza de San Bartolomé llegará «a finales de año»

Segunda parte, un año y medio después. La nueva fase en la intervención de la plaza de San Bartolomé de la capital podría llegar «a ... finales de año tras solicitar los permisos necesarios». Así lo confirma el concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Jaén, Javier Padorno, que será quien culmine la intervención de un proyecto cuya primera fase fue impulsada por el PP durante la primera etapa del mandato y que sembró la disputa con su entonces socio de gobierno, Jaén Merece Más.

Por partes

La segunda fase del proyecto, con un contrato menor, quedó adjudicada por los 'populares' antes de su salida del gobierno en enero. A partir de ahí, Padorno señala que a su llegada (PSOE de la mano de JM+) quisieron «analizarlo de manera previa». «Cuando lo estudiamos no se habían pedido los informes de Cultura, por lo que se solicitaron con la previsión de impulsar la obra tras la Semana Santa», detalla, tal y como se anunció en su momento.

La cuestión es que, según aclara el edil, esta intervención «necesitaba ir acompañada de un seguimiento arqueológico», lo que se traduce también en una intervención arqueológica que era necesario programar. «Movilizamos en ese momento a los dos arqueólogos del Ayuntamiento, pero ninguno de los dos estaba disponible porque se encontraban inmersos en otros proyectos», comenta el concejal de Mantenimiento Urbano.

Es por ello que se buscó un arqueólogo externo, cuyo contrato ya se ha adjudicado con el fin de que realice el seguimiento de la obra. «Estos trámites son los que han atrasado que comenzaramos la obra, para la que ya solo quedaría ponerse de acuerdo con la empresa adjudicataria y comenzar», señala Padorno, que espera que estén en marcha para finales de año, en cuanto terminen otro proyecto previo.

Sobre las obras en sí, será tal cual la proyectó el PP en su momento ante «la imposibilidad de realizar cambios». «Hay cosas que se podrían mejorar» se limita a señalar Padorno. La actuación consistirá en retirar la piedra en la zona junto a la iglesia de san Bartolomé para sustituirla por otra, así como reparar un tramo de acerado en la manzana de la iglesia. El plazo de ejecución se estima en unas cuatro semanas.

De comenzar a finales de año como está previsto, la segunda fase llegaría un año y medio más tarde que la primera intervención, retraso que ha sido criticado por el PP en varias ocasiones. De hecho, el antecesor en el cargo, el 'popular' Antonio Losa ha lamentado en varias ocasiones «la tardanza de un proyecto que el PP ya dejó adjudicado».

Polémica primera parte

La plaza de San Bartolomé estrenó reforma en marzo de 2024, con la pavimentación de la plaza con un modelo de losa de piedra caliza denominado Teruel. La piedra original en buen estado fue reutilizada alrededor de la fuente central, que también fue restaurada por el maestro cantero municipal. Además, se colocaron bancos de forja, farolas con cabezales de estilo isabelino, un pilar para beber y un sistema de riego autónomo para el arbolado, entre otras.

Una obra que desató la tensión entre los socios de Gobierno (PP y JM+) cuando la formación jienense pidió, tras anunciarse el comienzo de estas obras, que «de forma inmediata» se paralizaran las actuaciones de la plaza de San Bartolomé «al menos hasta que se informe del proyecto y del que no habían sido informados». Un choque al que el concejal del área, Antonio Losa, respondió asegurando que las obras no se pararían al estar «supervisadas por dos técnicos municipales, un arquitecto y un aparejador, además de con los vecinos». Finalmente, la Comisión de Patrimonio dio el visto bueno.