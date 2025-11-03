Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de la plaza durante la primera intervención. LIÉBANA
Mantenimiento Urbano

La segunda fase de remodelación de la plaza de San Bartolomé llegará «a finales de año»

Se trata de la continuación de una intervención anterior que consiste en reparar un tramo de acerado y la sustitución de parte de la piedra

Manuela Millán

Manuela Millán

Lunes, 3 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

Segunda parte, un año y medio después. La nueva fase en la intervención de la plaza de San Bartolomé de la capital podría llegar «a ... finales de año tras solicitar los permisos necesarios». Así lo confirma el concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Jaén, Javier Padorno, que será quien culmine la intervención de un proyecto cuya primera fase fue impulsada por el PP durante la primera etapa del mandato y que sembró la disputa con su entonces socio de gobierno, Jaén Merece Más.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

