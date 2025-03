«Seguimos igual: con cariño y buena atención al prójimo»

ascensión cubillo Domingo, 4 de abril 2021, 18:08 Comenta Compartir

Francisco Jiménez ha visto crecer la Cofradía del Señor Resucitado y María Santísima de la Victoria desde sus inicios, ya que entró a formar parte de ella poco tiempo después de su fundación en 1987. Miembro de la junta de gobierno desde 1991, ha desempeñado diferentes cargos al igual que su esposa e hijos: ahora es vocal de Formación pero también ha sido Hermano Mayor, puesto que en la actualidad ostenta en funciones su hijo Francisco a la espera de que se puedan celebrar elecciones tras cumplirse los tres años de mandato.

La evolución de la cofradía, en palabras de Francisco, ha sido muy favorable. «Se ha trabajado muchísimo. Al principio los enseres eran todos prestados, las flores nos las tenían que dejar las demás cofradías que habían salido ya porque no había posibilidad de crear nuestro propio patrimonio». A base de muchas casetas, ferias y actividades por el estilo lograron recaudar dinero para construir el trono del Cristo, confeccionar sayas a la Virgen y comprar la candelería y las canastillas de su paso, entre otras cuestiones.

Francisco emplea la palabra «tristeza» para definir el sentimiento que embarga a los cofrades ante la segunda Semana Santa consecutiva en la que no podrán hacer «catequesis pública», aunque en su caso no le va a faltar la ilusión de seguir luchando por la cofradía. Y es que la estación de penitencia tan solo es la punta del iceberg de un trabajo «que no se ve, callado y silencioso». «En una cofradía no se para de trabajar en todo el año, ahora nos volcamos especialmente en las obras de caridad y en recoger alimentos para los más necesitados», explica.

En esta línea, se ha instalado una mesa de caridad en la exposición 'Ego sum lux mundi' donde las tres hermandades de Pasión que tienen su sede canónica en la Basílica de San Ildefonso, Vera Cruz, Soledad y Resucitado, han montado altares con sus imágenes titulares. Ha permanecido abierta durante Semana Santa.

Para Francisco Jiménez, la cofradía es lugar de encuentro de hermanos no ya solo porque sean cofrades, sino cualquier persona que quiera acercarse para compartir experiencias. Su ilusión como Hermano Mayor era construir una casa hermandad y lo consiguió: se inauguró en 2004 con el firme propósito de ser la «casa de todos» para fomentar la convivencia y el trato humano, en definitiva. De esta manera se puede llegar a los demás y prestarles ayuda en caso de que lo necesiten, aunque eso suponga que los titulares salgan ese año con menos flores.

Con esta filosofía afrontó Jiménez el cargo de Hermano Mayor, al igual que sus sucesores, motivo más que suficiente para sentirse orgulloso. «Seguimos igual: con cariño y buena atención a los demás», concluye.