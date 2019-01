El sector orujero al borde del colapso por el rápido ritmo en la recolección Acumulación en una planta. / ANEO Pide a las almazaras que «con urgencia» bajen la velocidad de molturación para poder hacer frente a la demanda IDEAL JAÉN Jueves, 24 enero 2019, 02:55

La Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo (ANEO) ha pedido a las almazaras que «con urgencia» bajen el ritmo de molturación ante «la avalancha» de orujo graso húmedo que está llegando a las 40 orujeras registradas en Andalucía, siendo Jaén la que más orujeras aglutina, en concreto 14, por ser la provincia con mayor producción de aceite de oliva en toda España.

El director de ANEO, Joaquín López, indicó ayer a Europa Press que «muchas» orujeras se están viendo desbordadas hasta el punto de que algunas de ellas han optado por cerrar sus puertas ante la imposibilidad de seguir recepcionando orujo graso húmedo. «El gran problema en la presente campaña no es la cantidad producida de orujo graso húmedo, sino en el poco tiempo en el que se ha producido, en apenas 45 días frente a los 90 días que hubiese sido lo habitual en una campaña normal, llegando en forma de avalancha a las orujeras», señaló López.

Esta «avalancha» de orujo graso húmedo ya ha provocado, a día de hoy, a que algunas plantas orujeras hayan cerrado sus puertas, otras estén restringiendo la entrada sólo a sus clientes habituales y al resto les queda una capacidad de diez a 15 días de entrada al ritmo al que se está recibiendo el orujo graso húmedo.

«Si no bajan el ritmo de molturación, en unos 15 días la gran mayoría de las orujeras podrían tener que cerrar sus puertas al agotar su capacidad de almacenamiento», advirtió. ANEO prevé que para esta campaña 2018-2019 se producirán en España unas 120.000 toneladas de aceite de orujo, una cantidad «similar» a la media de los últimos años. Según López, el problema no ha estado en la cantidad de producción sino en el ritmo ya que la ausencia de lluvias, entre otros factores, ha llevado a que en «poco más de un mes, se haya molturado lo que en una campaña normal se hubiera hecho en tres meses». Hay orujeras de otras provincias que al no poder absorber más camiones de orujo los están derivando a orujeras de Jaén, pero el problema es generalizado. Además de las de Jaén, Córdoba tiene 13; Málaga, 3; Almería, 1; Granada, 4; y Sevilla, 7. Desde ANEO se inciden en la necesidad de que almazaras, pero también cooperativas e industriales, sean «comprensivas». Si cierran las orujeras no cabría otra para las almazaras que parar la molturación.