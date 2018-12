Los Santos Inocentes

A mí lo de las inocentadas no me mola. En realidad no me gusta nada que sirva para tomar el pelo. También detesto las novatadas. Me pongo en la piel del débil siempre, y que se rían de ti por puro placer es un abuso de poder. Para colmo, hacer esas gamberradas en nombre de los niños degollados por el rey Herodes es de mal gusto. Es que ahora parece que cuando algo desagrada se disimula a base de humor negro y listo. Como lo de la fiesta de los todos Santos a la americana. Eso no elimina el miedo a la muerte real. Sólo lo camufla.

Precisamente pasaba hace no mucho por una calleja de Úbeda que se llama 'del niño', junto a la calle de La Victoria. Tengo la certeza de que tal nombre está relacionado con tiempos terribles, cuando la vida de un recién nacido nada valía. Si estorbaban, por pobreza u honra, o las dos cosas, que era lo más habitual, los echaban a una inclusa a que se murieran lentamente. A otros los ahogaban al nacer los propios progenitores o la partera. Aunque la Iglesia condenó el infanticidio, y desde Trento se dictó norma de que los niños chicos no durmieran en la misma cama que sus padres, precisamente por miedo a que amanecieran ahogados, la realidad es que algunos moralistas justificaron la 'exposición' de niños - tirarlos a la calle o exponerlos en la puerta de iglesias con nocturnidad- cuando estaba en riesgo la honra de la mujer al haberlo parido fuera de la norma. Es que la deshonra autorizaba al marido a matar a su mujer. Si la perdonaba, ya se encargaba la sociedad de convertir su vida en un calvario. La mujer, que nada propio tenia, era depositaria de la honra familiar. Menuda herencia nos echaban. Y así siguen las cosas en muchos países, sobre todo en el mundo islámico donde mujer deshornada es casi mujer muerta.

Por eso aquí, en tiempos remotos, muchas mujeres para seguir vivas preferían deshacerse de la prueba de su falta. Todo esto le he leído en libros, pero además casi lo he vivido a mi lado, mientras desvelaba durante años los secretos ocultos de la Casa Cuna de expósitos de Úbeda. Esa casa es una inmensa vergüenza colectiva, porque allí a los niños los dejaban morir de hambre, frío y suciedad sin mover un músculo. Era la casa del horror; otra historia de Santos Inocentes. Sólo algunos encontraron un ama de cría que les diera teta fuera de la inclusa a cambio de unos reales. Los amamantaban a sueldo pobres mujeres a las que les sobraba leche de su hijo para criar otro, o bien se les moría su criatura y rentabilizan la leche un tiempo. Como había muchísima pobreza en Úbeda, realmente sobraban amas dispuesta a sacar niños por unos maravedís al día; pero al final pocas iban a la Cuna a sacarlos, porque no cobraban. Aquella inclusa era un pozo de corrupción. Mientras unos robaban las limosnas y las rentas de la hacienda de los expósitos, que no era mala, los críos agonizaban 'desaviados', sin ama de teta. Se murieron todos los que no adoptó nadie, más de 6.000 en un siglo. Respecto a esas 'adopciones', nada tienen que ver con las nuestras. Da para otra historia de terror que hoy no abordo. A lo que iba, que estos Santos Inocentes, y otros que hay por el mundo entero, no merecen que montemos una fiesta de bromas. Para bromas pesadas, al que les gusten, cualquier día es bueno, menos el 28 de diciembre. Vuelvo a la 'calle del niño' de Úbeda.

Pues resulta que revisando mis apuntes supe que en la calle Victoria, que hace siglos era un lugar que ocupaban marginados y pobres, había algunas amas de cría que sacaban expósitos de la inclusa. Y se menciona esa calle en otros textos, recordando infanticidios y prostitución. Por ejemplo, hacia 1666, el día 9 de noviembre escribió uno de los muchos administradores corrupto de la inclusa esta nota; «Gasté 4 reales y medio en una torta de Pan de vida de Santa Clara para Aldonza María, porque se le quitaba el pecho, por no hallar ama que la quisiera, y se la lleve a Ana María, Calle de la Victoria». La criatura se murió rápido. No tendría buena lecha su ama, o se comió ella la torta de pan para hacer sopas que le dieron. Pasados pocos años, por única vez, la cofradía de San José de expósitos compró una cabra para alimentar a los muchísimos niños que allí agonizaban de hambre, para hacerles sopas a los críos; que hay que ser bestia para hinchar de sopas a un niño que acaba de nacer. Ese año de 1666 la llamada «Negra Bela» de Úbeda, como consta en los documentos, seguía ahogando a todos nos hijos que traía al mundo. Nadie la castigaba. Es otra historia que reservo, con menciones a posibles infanticidios en calles aledañas a nuestra actual calla Victoria, cerca de mi casa, tras el convento que hoy da cobijo a Hacienda. Allí verán ustedes este nombre: 'calle del niño'. Es un sitio para meditar.

Como dijo Antonio de Bilbao, un buen hombre que administró con alma la inclusa de Antequera: tenga misericordia de sí mismo quien engorda a costa del dinero de los desheredados de la tierra. Pienso igual. Nadie tendrá misericordia por los que enriquecen a costa de los débiles. Y lo dicho, que no me gustan las bromas de mal gusto, y menos a costa del recuerdo de unos Niños Inocentes degollados por la bestia de Herodes.