Escribo desde la melancolía, no lo niego, ni lo puedo ocultar porque sería un engaño esconderlo. No me entrego desde luego a la tristeza, sino que esta aparece entreverada de alegría en el adiós a la colaboración diaria en este medio de un compañero, y lo más importante, un amigo. Santiago Campos ha estado casi una veintena de años escribiendo una página diaria en este periódico e incluso en ocasiones dos o un suplemento. Desde Alcalá la real nos acercaba lo que ocurría en la Sierra Sur, las luces y sombras diarias de sus gobernantes, habitantes y transeúntes esporádicos. Creo que ha sido un privilegio poder contar con esa actividad que ha llegado a su fin esta semana. Ya no se lee la firma de Santiago en la sección, ahora una compañera nueva ocupa su lugar.

Podría hacer un panegírico al uso y hablar bien de este historiador y bibliotecario ya jubilado, por el simple hecho de que deja una labor. No es el caso ya que Santiago ejerció una manera peculiar de hacer el trabajo periodístico tan ingrato de la corresponsalía local. Un tipo que no bailaba el agua a quien gobernaba, ni escribía al dictado de tendencia, uso ahora tan extendido al amplificar los mensajes de los gobernantes a través de colaboraciones encubiertas de opinión o información. Me encantaba leer las columnas de Santiago: ásperas, críticas, cargadas de raciocinio y lucidez en lugar de la tendenciosidad agradecida. Reconozco que resultaban incómodas porque no acostumbramos a leer opiniones con tanta independencia. Pero ahora se nos va, a caminar por las mañanas -me refiero- a escribir sus libros de historia local, a entregarse al encuentro de amistades, a leer. Ya no tiene que irse a medias de cualquier reunión para 'hacer la página'.

Santiago es tímido y eso da pie a que parezca distante, aunque quienes le conocen saben que es un verdadero sentimental, dotado de gran sensibilidad y que su silencio casi perenne no es distancia, sino una forma de ser. Nuestra amistad comenzó en un encuentro casual de este periódico y pese a un principio renqueante se fraguó poco a poco desde la admiración mutua por el trabajo. En mi caso me gustaba cómo escribía y su actitud independiente. Además un día me presentó a un personaje mayor, menudo e inquieto, con el que trabé una amistad perdurable, junto a la de un espigado y extraño escritor. No sabía que ambos se quedarían para siempre en nuestros corazones, Manolo 'El Sereno' y Michael Jacobs. Tuve el privilegio de escribir el prólogo a uno de sus libros sobre estos personajes cervantinos, que unieron otros seres inigualables a nuestras vidas como Jackie, Jesús Pozo, Elisabeth o bien los imprescindibles Manolo y Merce.

Esta semana de su despedida he tenido la suerte de pasear con él por un lugar mítico como la Hoya del Salobral. No hablamos mucho en el recorrido, como siempre, pero de vez en cuando paramos y oteamos el horizonte. Entonces el amigo Santiago te suelta una o dos frases que ha estado mascullando y aparece respuesta a su casi siempre trascendencia. Continuamos el camino, como el de nuestra propia vida y recuerda el instante como si fuésemos pájaros invisibles que vuelan. Por eso lo echaré de menos porque se expresaba muy bien, sobre todo a través de la escritura. El consuelo será seguir caminando juntos o charlar, eso sí, el periodismo jienense ha perdido una gran voz. Gracias.