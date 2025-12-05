Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Acto de inauguración de la fábrica Santana. IDEAL
Industria

Santana abre «con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año en un turno de ocho horas»

La línea produce dos modelo 'pick-ups': Santana 400D, con motor diésel de 190 CV de última generación, y Santana 400 PHEV, una versión híbrida con una autonomía eléctrica de 120 kilómetros

M. M.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:40

Comenta

Una segunda oportunidad. La fábrica Santana Factory ha abierto sus puertas en Linares con una línea «con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al ... año en un turno de ocho horas» y en formato SKD -semi knocked down'-, con «unidades que vendrán desde China desmontadas y cuya producción finalizará aquí».

