Santana abre «con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año en un turno de ocho horas»
La línea produce dos modelo 'pick-ups': Santana 400D, con motor diésel de 190 CV de última generación, y Santana 400 PHEV, una versión híbrida con una autonomía eléctrica de 120 kilómetros
M. M.
Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:40
Una segunda oportunidad. La fábrica Santana Factory ha abierto sus puertas en Linares con una línea «con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al ... año en un turno de ocho horas» y en formato SKD -semi knocked down'-, con «unidades que vendrán desde China desmontadas y cuya producción finalizará aquí».
Así lo ha indicado en la inauguración de la planta Eduardo Blanco, director ejecutivo de Santana Motors, una de las tres empresas que están implicadas en este proyecto, junto a las asiáticas Anhui Coronet Tech Co. y Zhengzhou Nissan (ZNA). Una jornada «histórica» por cuanto supone recuperar en la ciudad la actividad de la automoción. «Cuando Santana cerró sus puertas en 2011, fui uno de los que lo lamentaron profundamente», ha asegurado Blanco, junto al que también han estado el director de Santana Factory, Zewen Liu, y el vicepresidente del grupo chino Baic, Li Hui.
«Lo que hoy presentamos no es fruto de una apuesta improvisada. Es el resultado de años de esfuerzo, de negociaciones, de inversión y, sobre todo, de convicción. Santana Motors y Santana Factory son hoy una realidad. La fábrica que construyó vehículos para Land Rover, Suzuki e Iveco vuelve a estar operativa y lo hace mirando hacia el futuro», ha subrayado.
Por partes
Blanco ha explicado que, «en una primera fase», se fabricarán «vehículos en formato SKD, unidades que vendrán desde China desmontadas y cuya producción finalizará aquí mismo, en esta línea, con capacidad para fabricar hasta 5.000 vehículos al año en un turno de ocho horas». Además, se está «trabajando desde ya» en una segunda fase, en la que se va «a localizar en España el mayor número posible de piezas y componentes».
«Queremos que Linares vuelva a vibrar con Santana, con el empleo directo del personal de la fábrica, con las personas que trabajarán en concesionarios y proveedores, y con las actividades y eventos que organizaremos en la región», ha manifestado.
Al respecto, ha aludido al movimiento económico que «ya se está generando» y que será mayor cuando el ritmo de producción reactive toda la cadena industrial, gracias a un proyecto que prevé crear 200 empleos en los próximos años.
Modelos
La línea de montaje de Santana Factory ya está oficialmente en marcha, produciendo dos modelo 'pick-ups': Santana 400D, con motor diésel de 190 CV de última generación, y Santana 400 PHEV, una versión híbrida enchufable con una potencia combinada de 429 CV y una autonomía eléctrica de 120 kilómetros. De forma paralela, Santana Motors ha desplegado una red comercial que permitirá llevar la marca a gran parte del país y a mercados del sur de Europa, como Andorra, Gibraltar, Portugal e Italia.
A ello se une una estructura posventa de alto nivel, desarrollada junto a Grupo JPG, capaz de ofrecer soporte técnico avanzado y suministro de piezas en plazos muy reducidos. Además, Santana Motors ha anunciado un acuerdo con BAIC, uno de los mayores grupos automovilísticos de Asia, por el que se convierte en socio exclusivo para comercializar en Europa una nueva gama de todoterrenos bajo la marca Santana.
Complementaria a la oferta de 'pick-ups', estará formada por dos SUV de tamaño medio, un SUV compacto y dos SUV de gran tamaño. Estos modelos se introducirán progresivamente entre 2026 y 2028 y llegarán a Linares en formato SKD para su ensamblaje y finalización de producción.
